Nach einer neuen Liebe kann man immer Ausschau halten. APA/EVA MANHART

Noch ist Harald Glööckler von seinem Ehemann nicht geschieden. Doch allein schillert der deutsche Designer ("Pompöös") auch nicht durchs Leben. Laut "Bild"-Zeitung gibt es einen neuen Mann im Leben des 58-Jährigen: nämlich den 26-jährigen Berliner Marc-Eric Lehmann.

Der erklärt dem Springer-Blatt, der Designer und er hätten eine "besondere zwischenmenschliche Beziehung zueinander". Lehmann engagiert sich in der CDU, er ist Ortsvorsitzender in Berlin-Frohnau und denkt schon in langen Linien: "Wer weiß, vielleicht gibt es mit mir mal einen schwulen Bundeskanzler – an der Zeit wäre es."

Der Designer sieht die Sache so: "Ich bin ein großer Romantiker und flirte für mein Leben gern. Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung."

In jedem Fall ist bei Glööckler jetzt ein neuer Lebensabschnitt angebrochen. Er zog von der ländlichen Pfalz in ein Penthouse im Berliner Zentrum. Wie es sich dort so lebt, erzählt und zeigt er derzeit in der RTL-2-Doku "Herr Glööckler sucht das Glück".

"Völlige Überraschung"

Eine schmerzhafte Phase macht hingegen Francesca Berger, die Witwe des im Mai verstorbenen Schauspielers Helmut Berger, durch. Sie ist, wie die "Bunte" berichtet, nicht Alleinerbin. 29 Jahren waren die Bergers verheiratet, in den letzten Jahren aber sei sie nicht mehr an ihren (von ihr getrennt lebenden) Mann herangekommen, erzählt die Witwe. Und sie berichtet: "Wie ich erfahren habe, liegen in Österreich mindestens drei Testamente vor, in denen verschiedene Frauen erwähnt werden. Im zeitlich letzten, das nun auch schon eine Reihe von Jahren zurückliegt, wird der Name von Karin K. als Alleinerbin genannt."

Helmut Berger liebte die Frauen. Hier ist er mit Dragqueen Olivia Jones unterwegs. APA/dpa/Frank Rumpenhorst

K. bestätigt gegenüber der "Bunten", dass sie Alleinerbin sei, was für sie aber eine "völlige Überraschung" gewesen sei. Stand jetzt wolle sie das Erbe aber ohnehin nicht antreten, weil sie gesundheitlich angeschlagen sei und sich damit "nicht belasten" wolle. Und im Übrigen sei Helmut Berger in seiner Salzburger Seniorenresidenz nicht abgeschirmt gewesen, jeder hätte ihn besuchen können. (Birgit Baumann, 13.7.2023)