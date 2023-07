Tirolerin führt als erste Frau Bundesheer-Bataillon

Die Ötztalerin ist seit 2006 Offizierin und kehrte vor kurzem von einem mehrjährigen Auslandseinsatz in Brüssel und Somalia zurück. (Foto: Archivbild) IMAGO/SEPA.Media

Innsbruck/Wien – Die Tirolerin Verena Plattner kommandiert seit Donnerstag als erste Frau in Österreich ein Bataillon des Österreichischen Bundesheeres. Die 40-Jährige übernahm das Kommando im Rahmen eines militärischen Festakts in der Innsbrucker Standschützen-Kaserne, gab das Bundesheer in einer Aussendung bekannt. Die Ötztalerin war 2001 in Kufstein eingerückt, seit 2006 ist sie Offizierin. Vor kurzem kehrte sie von einem mehrjährigen Auslandseinsatz in Brüssel und Somalia zurück.

Das Stabsbataillon 6 ist der Unterstützungsverband der 6. Gebirgsbrigade. Neben der Erfüllung aller logistischen Aufträge seien die Soldaten des Bataillons für die Führungs- und Kampfunterstützung, aber auch Ausbildung verantwortlich, hieß es. Das Bataillon sei befähigt, Unterstützungsaufgaben im Hochgebirge zu leisten und ist auf die Standorte Innsbruck, Absam, St. Johann in Tirol und Hochfilzen aufgeteilt. Kein anderer Verband der Streitkräfte verfüge über ein derartig breites Spektrum an Fähigkeiten, teilte das Bundesheer mit. (APA, 13.7.2023)