Nirgendwo in der Stadt finde ich noch Softeis. Wenn ich "Softeis Wien" googel, werden mir nur halbherzige Ergebnisse ausgespuckt. Artikel und Tipps, wo es das cremige Eis noch gibt, sind veraltet. Es überrascht mich aber nicht, dass selbst Google nicht weiterweiß. Denn das Softeis ist schon seit Jahren von der Bildfläche verschwunden. Aber wo ist es hin und wann kommt es wieder, frage ich mich.

Vermissung: die sanften Gipfel des kalten, cremigen Softeises. Getty Images/iStockphoto

Als Kind der 90er, aufgewachsen auf dem Land, fand man Softeismaschinen fast in jedem Café. Diese Ungetüme, die bei hohen Temperaturen vor den Eingang oder in die Schanigärten gezerrt wurden und magisch einen gelb-rosa Eiswirbel ausspuckte, wenn man eine Art Joystick nach vorne drückte. Das Drehen musste gekonnt sein, sonst hatte man nur einen unförmigen Patzen im Stanitzel. Wenn mich meine Mama zu ihren Kaffeekränzchen ins Café Gerti schleppte, bekam ich meist eine große Portion, damit ich länger Ruhe gab. Sonntags fuhr mein Papa mit uns manchmal Eis essen, und wenn es mal nicht das normale italienische Eis sein sollte, ging es zum Stegtoni, der noch heute sein Softeis anpreist.

Es sind Erinnerungen an die Kindheit, die ich mit dem Softeis verbinde. Aber auch der gute Geschmack fällt mir ein. Vielleicht nach all den Jahren ein wenig verklärt, aber keine Kombination konnte Erdbeer-Vanille je toppen. Ausschließlich Vanille schmeckt fad, nur Erdbeere war mir zu fruchtig. Schoko mochte ich noch nie. Gelb-Rosa besaß die perfekte Balance an Aromen.

Softeismaschine, verzweifelt gesucht

Aber wo sind sie hin, die Maschinen mit dem soften Kern? Hat man sie aus hygienischen Gründen aufgelassen? Wenn den ganzen Tag die Fertigmischung im Kreis dreht, sich Schläuche mit Milchresten verstopfen, kann das hygienisch sein? Nur ein Gedanke. Oder wurden sie von der Gelato-Mafia aus den Cafés und Schwimmbädern vertrieben, weil nur Eis, das sich zu Kugeln formen lässt, das einzig wahre sein kann? Eigentlich sollte es in diesem Land ja Platz für andere Eis-Orientierungen geben. Sind die Aromastoffe, die man damals verwendete, nicht mehr zugelassen? Die EU reguliert auch alles in den Ruin. Ich weiß es leider nicht.

Was ich weiß, ist, dass mein Verlangen nach Softeis größer ist denn je. Wenn alle Trends wiederkommen, dann bitte auch das Softeis! Mein letztes ist bestimmt schon 15 Jahre her. Klassischer Fall von: Man will immer das, was man nicht haben kann. Nur wo und wie lässt sich meine Sehnsucht befriedigen. Wissen Sie es? (Kevin Recher, 15.7.2023)