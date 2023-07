Medienberichten zufolge wird Rammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz von zwei Frauen der sexuellen Übergriffe beschuldigt. imago images/POP-EYE

Während die Band Rammstein dieser Tage in Berlin drei ausverkaufte Stadionkonzerte spielt, tauchen weitere Vorwürfe auf. Zwei Frauen erheben in Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Norddeutschen Rundfunk" Anschuldigungen gegen Christian Lorenz, den Keyboarder der Band.

Außerdem könnte das Rekrutierungssystem, mit dem vornehmlich für Sänger Till Lindemann junge Frauen gesucht und ihm zugeführt worden sein sollen, größer sein als angenommen.

Eine Frau erzählt, dass Keyboarder Christian "Flake" Lorenz im Dezember 2002 an ihr – sie war damals 17 Jahre alt – sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Sie erzählt, stark alkoholisiert gewesen zu sein. Sie soll sich zunächst weggedreht, sich dann aber nicht weiter gewehrt haben. Lorenz habe sie im Rahmen einer Signierstunde des Sängers Till Lindemann in einer Berliner Bar kennengelernt.

Sich bewegende Wände

Lorenz und Lindemann hätten sie später in ein Haus von Lorenz eingeladen. Dort habe es Wodka und Bier gegeben, sie habe sich plötzlich "seltsam" gefühlt, Wände seien auf sie "zugekommen". Sie habe sich nur mit Mühe in ein ihr angebotenes Bett schleppen können. Lorenz habe sich zu ihr gelegt und sie für sexuelle Handlungen "benutzt". Das berichtet die Frau in einer eidesstattlichen Erklärung.

Christian Lorenz lässt durch seinen Anwalt dementieren. Für Till Lindemann teilt dessen Anwalt mit, eine Berichterstattung zu diesem Komplex sei rechtswidrig. Anfang Juni hatten die "Süddeutsche Zeitung" und der "NDR" das mutmaßliche Casting-System rund um Konzerte von Rammstein und Lindemann enthüllt und Aussagen von Frauen veröffentlicht, die mutmaßliche sexuelle Übergriffe durch Lindemann beschrieben haben.

Unterleibsschmerzen

Eine weitere Frau berichtet nun, sie sei 1996 nach einem Rammstein-Konzert in Gera von Lorenz zu einer Party eingeladen worden. Dort habe sie mit ihm, Lindemann und einem anderen Bandmitglied gefeiert und später in einem Hotelzimmer das Bewusstsein verloren, obwohl sie nicht viel getrunken habe. Am nächsten Morgen sei sie nackt und mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht. Lorenz habe ebenfalls in diesem Zimmer geschlafen. Ihr Unterleib habe viele Tage geschmerzt. Was passiert war, weiß sie nicht.

Lorenz und das andere Bandmitglied ließen über ihren Anwalt ausrichten, dass sich nichts von dem Geschilderten zugetragen habe. Sie hätten auf keinen Fall sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, die nicht bei Bewusstsein gewesen seien.

Den Recherchen zufolge soll es auch mehr Personen als bisher bekannt gegeben haben, die in die Rekrutierung junger Frauen für Rammstein-Partys und Lindemann involviert gewesen sein sollen: Das legen Chatprotokolle und Interviews mit betroffenen Frauen und Tourbegleitern nahe. Involviert gewesen sein soll ein früherer Bodyguard Lindemanns sowie ein ehemaliger Boulevardjournalist. Bis zu sechs Personen könnten im Laufe der Zeit diese Tätigkeit ausgeführt haben. Für alle genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Karl Fluch, 17.7.2023)