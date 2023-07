Wien - Die neunte Fußball-WM der Frauen findet von 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt und ORF 1 zeigt alle 64 Spiele live – mit Ausnahme der Parallel-Spiele am Ende der Gruppenphase, die in ORF Sport + zu sehen sind, informierte der ORF am Montag in einer Aussendung. Auf Grund der Zeitverschiebung sind die Spiele in Europa größtenteils in der Früh bzw. am Vormittag und frühen Nachmittag zu sehen. Das Eröffnungsspiel am 20. Juli in Auckland heißt Neuseeland – Norwegen (Anpfiff ist um 8.30 Uhr), das Finale am 20. August wird in Sidney ausgetragen (11.30 Uhr MEZ).

Führen durch die Frauen-Fußball-WM - v.l.n.r.: die Moderatorinnen Alina Zellhofer, Kristina Inhof und Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch. ORF/Thomas Ramstorfer

Kristina Inhof und Alina Zellhofer führen neben Rainer Pariasek und Lukas Schweighofer durch das WM-Studio. Mit Elisabeth Tieber, der sportlichen Leiterin der Austria Wien Frauen Lisa Makas sowie Viktoria Schnaderbeck – die etwa Englische und Deutsche Meisterin war und erst kürzlich ihre Karriere beendet hat – sind drei Expertinnen für den ORF im WM-Einsatz.

Das ORF-Team

Die Kommentatoren der WM-Begegnungen heißen Anna-Theresa Lallitsch, Erwin Hujecek, Toni Oberndorfer, Michael Pinter und Johannes Karner. Mit Alina Eberstaller feiert nach Lallitsch die zweite Frau ihr Debüt als ORF-Fußball-Kommentatorin. Sendungsverantwortlicher ist Gerhard Lackner.

Zum barrierefreien Angebot gehört, dass der Großteil der Spiele untertitelt und audiokommentiert wird. So überträgt der ORF das Eröffnungsspiel aus dem Eden-Park-Stadion in Auckland am Donnerstag, dem 20. Juli, genauso wie das Finalspiel im Stadium Australia in Sidney am 20. August in ORF 1 barrierefrei.

Zudem werden in der Gruppenphase ein Großteil der Live-Spiele und alle Spiele in der Finalphase mit live gesprochenem Audiokommentar für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Die Kommentatoren sind Gregor Waltl, Sebastian Aster, Johannes Karner, Peter Haas, Sebastian Kaufmann, Florian Haas und Clemens Draxler. (red, 17.7.2023)