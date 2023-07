Erfolgserlebnis für Dominic Thiem. EPA/PETER SCHNEIDER

Gstaad - Dominic Thiem hat am Montag seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit Ende April gefeiert. Der 29-jährige Niederösterreicher gewann in Runde eins des Sandplatz-Events von Gstaad gegen den Franzosen Alexandre Muller 6:1,7:6(4) und steht damit im Achtelfinale. In diesem trifft er auf den Serben Hamad Međedović. Später am Montag bestreitet mit Jurij Rodionov ein weiterer Österreicher sein Auftaktmatch, und zwar gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler.

Glücklicher Thiem

Gstaad ist für Thiem ein guter Boden. Bei davor drei Teilnahmen hatte er 2015 den Titel geholt, im Vorjahr kam der US-Open-Gewinner 2020 im Jahr seines Comebacks bis ins Halbfinale. Muller liegt in der Weltrangliste als 76. aktuell um 18 Plätze vor Thiem, hatte aber im ersten Satz wenig auszurichten. Der 26-Jährige schrieb nur mit dem Ausgleich zum 1:1 an. In Durchgang zwei leistete Muller weitaus mehr Gegenwehr. Thiem musste vier Breakbälle abwehren, ehe es ins von ihm dominierte Tiebreak ging.

"Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg gegen einen großartigen Spieler", sagte Thiem im Interview auf dem Platz. Sein Achtelfinale wird er voraussichtlich am Mittwoch bestreiten.

Nach seinem Erstrunden-Erfolg am 27. April in Madrid gegen den Briten Kyle Edmund hatte Thiem bis zum Montag nur auf Challenger-Ebene angeschrieben, Höhepunkt war da in Mauthausen der Einzug ins Halbfinale, in dem er Medjedovic in deren ersten Duell 6:7(3),2:6 unterlag. Der 19-Jährige ist aktuell Weltranglisten-183.

Misolic im Baastad-Hauptbewerb

In Baastad in Schweden zog indes der Steirer Filip Misolic in den Hauptbewerb ein. Der 21-Jährige profitierte in der zweiten Qualifikationsrunde von der Aufgabe des Bosniers Damir Džumhur schon im ersten Game. Die Zulosung wurde vorerst nicht vorgenommen. In Baastad ist mit Sebastian Ofner auch der Gewinner des Salzburg-Challengers engagiert, der Steirer beginnt gegen den als Nummer sechs gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry. (APA, 17.7.2023)

Ergebnisse von internationalen Tennis-Turnieren vom Montag:

GSTAAD (ATP250, 630.705 Euro, Sand) - 1. Runde:

Dominic Thiem (AUT) - Alexandre Muller (FRA) 6:1,7:6(4)

BASTAD (ATP250, 630.705 Euro, Sand) - Qualifikation, 2. Runde: Filip Misolic (AUT) - Damir Dzumhur (BIH) 0:0 Aufgabe

Misolic damit wie Sebastian Ofner (AUT) im Hauptbewerb.