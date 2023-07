Besser leben Replay: Was unsere Haut braucht – und was ihr schadet

Diese Folge von "Besser leben" ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Neue Folgen des Podcasts gibt es wieder ab dem 3. August.

Hitze und Sonne greifen im Sommer unsere Haut an. Wie wir unser größtes Organ vor den Temperaturen schützen, wie wir es richtig pflegen und reinigen und welche Mythen rund um die Haut existieren, beantwortet Dermatologin Leila Arfaian in der Folge von "Besser leben". Ebenso geht sie im Interview darauf ein, woran wir erkennen, was unsere Haut gerade braucht, welche Lebensmittel Akne fördern können und wieso bei der Haut weniger Pflege oft mehr ist. (red, 19.7.2023)

