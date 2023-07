Der US-amerikanische Sänger Tony Bennett verstarb 96-jährig. IMAGO/TT

Der vielseitige US-Sänger Tony Bennett ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren, berichtete Associated Press am Freitag. Anfang der 1960er-Jahre landete er mit "I Left My Heart in San Francisco" einen seiner größten Hits. Durch seine Duette mit Superstar Lady Gaga feierte der vielfache Grammy-Gewinner im hohen Alter zuletzt auch bei einem jungen Publikum große Erfolge.