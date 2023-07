Die Landesalarm- und Warnzentrale berichtete von zahlreichen Feuerwehreinsätzen am Samstag

Kärnten hat weiter mit Unwetter zu kämpfen. Dieses Foto zeigt Sturmschäden in St. Marxen bei Kühnsdorf am 18. Juli 2023. Auch am Samstag stürzten Bäume um. APA/GERD EGGENBERGER

Klagenfurt - Wie bereits mehrmals in dieser Woche war Kärnten auch am Samstag von einem Unwetter betroffen. Laut ORF zog die erste Gewitterfront mit Starkregen und Hagel gegen 16 Uhr von Westen kommend bis nach Völkermarkt. In mehreren Städten wurde von Hagel berichtet. Die Landesalarm- und Warnzentrale berichtete von zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Auf der Südautobahn stürzten Bäume auf die Fahrbahn. Der Bahnverkehr auf der Südbahnstrecke musste zwischenzeitlich gestoppt werden.

Das Fußball-Cupspiel zwischen SAK Klagenfurt und Sturm Graz (2:7) musste wegen eines starken Gewitters beim Stand von 3:0 für die Grazer etwa eine halbe Stunde lang unterbrochen werden.

Video aus Kärnten heute: Hagelunwetter zog durch Kärnten

Die Unwetter in Kärnten haben zuvor bereits zur Absage des am Samstag geplant gewesenen Konzerts von Robbie Williams auf Burg Hochosterwitz geführt. Die Niederschläge "haben den Park- und Veranstaltungsflächen stark zugesetzt", teilte der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstagabend mit. Die Show könne wegen der Wetterlage nicht stattfinden. (red, APA, 22.7.2023)