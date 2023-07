Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) veranstalten den heurigen Sommerministerrat nicht im Hotel, sondern im Kanzleramt. APA/GEORG HOCHMUTH

Vor einem Jahr waren die Themen des traditionellen Sommerministerrats noch andere. Die türkis-grüne Bundesregierung diskutierte über das Ende der Corona-Quarantäne. Aber auch über einen drohenden Energieengpass und die Rekordinflation infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dafür fanden sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sein Vize Werner Kogler (Grüne) und Co im Seminarhotel Schlosspark Mauerbach ein.

Heuer bleibt das Regierungsteam in Wien. Man trifft einander nicht im Hotel, sondern schlicht im Bundeskanzleramt. Und der Sommerministerrat wird sich vor allem mit den klaffenden Lücken im Gesundheitssystem beschäftigen. Davon gibt es mittlerweile doch einige. Vom überlasteten Pflegepersonal war in den vergangenen Monaten ebenso zu hören wie von langen OP-Wartelisten und einem gravierenden Mangel an Fachärztinnen und Fachärzten in manchen Fächern.

Am Montag wurde bis in die späten Abendstunden noch verhandelt. Aus Regierungskreisen sickerte durch, dass am Dienstagvormittag ein Fünf-Punkte-Plan als ein weiterer Teil der Gesundheitsreform vorgelegt werden könnte. Unlängst wurde ein Ausbau der Primärversorgungszentren beschlossen.

Dem Vernehmen nach sollen zusätzliche Kassenstellen ausgeschrieben werden, um die Versorgung im niedergelassenen Bereich zu verbessern. Außerdem könnten die psychosoziale Versorgung ausgebaut und die Medikamentenbevorratung verbessert werden, um Engpässe in Zukunft zu vermeiden.

ÖVP und Grüne verhandeln derzeit jedenfalls über Teile einer Gesundheitsreform, die nicht an den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen mit den Bundesländern hängen. Denn da spießt es sich noch ziemlich.

Grob gesagt geht es dabei um die Verteilung der Steuereinnahmen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drohte dem Bund unlängst sogar mit einer Verfassungsklage, sollte man den Ländern nicht finanziell entgegenkommen. "Der Bund hat Maßnahmen gesetzt, die die Einnahmen in den Ländern und Gemeinden stark reduzieren. Etwa die Steuerreform oder auch die Abschaffung der kalten Progression", erklärte Ludwig in der "Krone". Dafür trage man die Konsequenzen und dränge darauf, dass das auch finanziell abgegolten werde. "Außerdem schenkt uns der Bund nicht Geld, sondern das ist die Verteilung von gemeinsamen Steuereinnahmen." (jan, 25.7.2023)