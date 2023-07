Dass der Preisanstieg auch vor der Tourismusbranche keinen Halt macht, ist kein Geheimnis. Doch wie sieht die Preisentwicklung konkret aus, zum Beispiel bei Tickets für beliebte Touristenattraktionen? Diese Frage hat man sich beim Vergleichsportal Ticketlens gestellt und einen Vergleich zwischen 2019 und 2023 angestellt. Die Tendenz: Es geht nach oben. Aber nicht überall: Manche Attraktion ist 2023 sogar günstiger als vor vier Jahren.

Ein einfaches Ticket für den Eiffelturm kostet aktuell 48,58 Prozent weniger als 2019. IMAGO/Christian Offenberg

Besonders stark angezogen haben die Preise für Tourismusattraktionen in der Türkei: Seit 2019 im Schnitt um 35,25 Prozent bzw. 26,22 Euro. Am wenigsten angestiegen sind sie auf Island: In den letzten vier Jahren im Schnitt um 5,77 Prozent bzw. 8,81 Euro. Weltweit gesehen sind die Preise seit 2019 um 18 Prozent gestiegen, am wenigsten in Südafrika: Hier ist nur ein Preisanstieg um 4,19 Prozent bzw. 4,25 Euro zu verzeichnen.

Ticketlens

Der größte Preisanstieg auf Städteebene ist im schottischen Edinburgh zu verzeichnen, und zwar um 46,99 Prozent bzw. 43,45 Euro. Die Stadt mit dem größten Preisanstieg in Deutschland ist Berlin. Hier sind Eintritts- und Ticketpreise in den letzten vier Jahren im Schnitt um 23,55 Prozent bzw. 11,84 Euro teurer geworden. Das Schlusslicht bildet in diesem Vergleich das thailändische Chiang Mai. Die Tourismusattraktionen hier haben in den letzten vier Jahren lediglich einen Preisanstieg um 2,11 Prozent bzw. 1,35 Euro erfahren.

Große Bandbreite

Wie sieht es bei einzelnen ausgewählten Attraktionen aus? Hier geht die Schere, folgt man der Auswertung von Ticketlens, weit auseinander: Eine private Führung zum Schiefen Turm von Pisa und dem Piazza dei Miracoli ist in den letzten vier Jahren um hundert Prozent teurer geworden, von 75 Euro auf 150 Euro. Wer das Herz von New York City erleben möchte, der kommt um die Statue of Liberty und Ellis Island nicht herum. Wer die All Options Tour bucht, kann sich freuen: Hier ist der Preis um 20,09 Prozent gesunken, von 50,91 Euro auf 40,68 Euro. Eine Tour durch Patios und den Adelspalast Palacio de los Marquéses de Viana im spanischen Córdoba kostet aktuell (im Juni 2023) 30 Euro. 2019 hätte man dieses Erlebnis für acht Euro buchen können – 275 Prozent günstiger also, rechnet man bei Ticketlens vor.

Ein einfaches Ticket für den Eiffelturm kostet aktuell 48,58 Prozent weniger als 2019: Von 67,99 Euro ist der Preis auf 34,96 Euro gesunken. Für eine geführte Tour in und um den Galataturm im türkischen Istanbul inklusive Eintrittskarte bezahlt man 2023 36 Euro – doppelt so viel wie noch 2019, wo der Preis bei 18 Euro lag. Günstiger kommt man in Mailand weg. Die italienische Stadt ist Heimat des Branca-Turms, für den man bereits ab sechs Euro Tickets erhalten kann.

Zum Abschluss noch die fünf teuersten Touristenattraktionen laut Ticketlens: