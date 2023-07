Krisenstaaten in Westafrika

Bisher galt der Niger eigentlich als Hoffnungsträger in Westafrika, kam es dort doch erst 2021 zum ersten friedlichen, demokratischen Machtwechsel. Zu der Zeit putschte sich in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso bereits das Militär an die Macht. Darunter litten nicht zuletzt die Beziehungen der Länder zu Europa stark.

·Mali Wer heute an Mali denkt, muss fast zwangsläufig auch an die russische Söldnergruppe Wagner denken. In dem Sahelland haben sich die Söldner schon lange vor dem Ukrainekrieg einen Namen für ihre Brutalität gemacht und für Moskau Platz geschaffen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat seine Truppen 2022 abgezogen, 2024 sollen auch jene Deutschlands folgen. Seit 2020 gab es zwei Putsche in dem Land. Zuletzt forderte man in Mali gar den Abzug der Uno-Friedensmission, die eigentlich zur Stabilisierung des Landes eingesetzt worden war. Seit Jahren terrorisieren islamistische Gruppen verschiedene Regionen im Land, die sich lose den Terrormilizen Al-Kaida oder auch IS zugehörig fühlen.

·Burkina Faso Ähnlich ist die Situation beim südlichen Nachbarn Burkina Faso. Auch dort regiert nach zwei Putschen 2022 eine Militärjunta, die sich deutlich gegen den Westen, allen voran Frankreich, wendet. Ähnlich wie in Mali fordert die Junta den Abzug französischer Truppen.

· Gemeinsam mit Guinea, wo ebenfalls das Militär an der Macht ist, haben Mali und Burkina Faso im Februar eine engere Zusammenarbeit beschlossen: Kurz nach einem Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu verständigte man sich auf stärkere Kooperation in Sicherheitsfragen. Moskau will auch hier Nutznießer sein und hat der Region mehr Hilfe im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus zugesagt.

· Auch im Tschad regiert nach einem Putsch ein "Militärischer Übergangsrat", Proteste wurden erst vergangenen Herbst blutig niedergeschlagen. Doch das Land wird vom Westen als Sonderfall behandelt: Lieber setzt man im Kampf gegen die Islamistenmiliz Boko Haram auf einen autokratischen Herrscher als auf eine zwar gewählte, aber möglicherweise schwache Partei. (red, 28.7.2023)