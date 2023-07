Coldplay bei einem Auftritt in Kopenhagen. EPA/Mads Claus Rasmussen

Wien – Vor zwei Tagen hatte die Kultband Coldplay angekündigt, kommendes Jahr bei ihrer "Music of the Spheres"-Tour anstatt zwei nun drei Konzerte in Wien zu spielen.

Am Donnerstag nun der Nachschlag: Die Briten werden im August 2024 sogar ein viertes Mal im Happel-Stadion auftreten. Via Instagram kündigte die Gruppe ein neues Konzert für den 25. August an, nachdem zuvor bereits der 21., 22. und 24. August fixiert waren. Der Vorverkauf startet am Freitag um 10 Uhr. (APA, 28.7.2023)