Scheinbar will Apple den Weg weitergehen, die Pro-Modelle mit mehr Features auszustatten als die günstigen Modelle. REUTERS/THOMAS PETER

Im Rahmen des aktuell laufenden Beta-Programms von iOS 17, dem kommenden Software-Update für iPhones, könnte eine starke Veränderung für das nächste, im September erscheinende Modell verraten worden sein. Die aktuell verbaute Stummschalttaste soll bei den Pro-Modellen des iPhone 15 einer Taste weichen, mit der man rasch mehrere Features anwählen kann.

Haptisch oder nicht

Mehrere Quellen sprechen bereits von einer "Action-Taste", die eine programmierbare Abkürzung zu diversen Services des Smartphones sein soll. Wie zunächst "Macrumors" berichtet hat, soll via die neue Taste weiterhin ein "Stummschaltmodus" aktivierbar sein, aber auch die Taschenlampe, die Übersetzungsfunktion oder manche Accessibility-Features.

Frühere Gerüchte sprachen von "haptischen" Tasten, die auf den teuren Pro-Modellen hätten verbaut werden sollen, inklusive Vibrationsfeedback. Offenbar scheint diese Technik noch nicht so weit zu sein, und nun soll eine tatsächliche physische Taste diese Aufgaben übernehmen.

Der Schritt scheint ein weiterer auf dem Weg zu sein, vor allem Menschen mit Einschränkungen entgegenzukommen. Neben zahlreichen optischen Anpassungen, die man etwa mit Beeinträchtigungen im Sehvermögen nutzen kann, erscheint mit iOS 17 ein Feature, das die eigene Stimme nachahmen kann. KI-gestützt trainiert man den Sprachassistenten mit zahlreichen Stimmbeispielen, danach kann man Texte eingeben und diese in Sprachnachrichten verwandeln, die mit der eigenen Stimme gesprochen werden.

Vorbild Apple Watch

Inhaltlich erinnert die neue "Action-Taste" an die programmierbare Taste der Apple Watch Series 8 Ultra. Auch dort kann man via Tastendruck diverse, vorher definierte Services aktivieren. Egal ob Smartwatch oder Smartphone, Wege zu vielgenutzten Apps sollen so kürzer werden. Das haben mittlerweile auch andere Hersteller verstanden. Samsung kündigte Anfang der Woche eine neue physische Taste für die kommende Galaxy Watch 6 an. (red, 28.7.2023)