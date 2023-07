Marokko wahrt mit Nouhaila Benzina die Chance aufs Achtelfinale. REUTERS/HANNAH MCKAY

Adelaide - Die Schweiz und Norwegen stehen im Achtelfinale, für Gastgeber Neuseeland ist die Fußball-WM dagegen beendet: In einem dramatischen Finale der Gruppe A hatten die Schweizerinnen am Sonntag für lange Gesichter bei den "Football Ferns" gesorgt. Das hart erkämpfte 0:0 reichte für den Aufstieg und sorgte für Tränen beim WM-Gastgeber. Auch Norwegen zog durch ein lockeres 6:0 (3:0) gegen die Philippinen in die K.o.-Runde ein.

Geschichte schrieb kurz zuvor auch Neuling Marokko: Das 1:0 (1:0) gegen Südkorea war der erste WM-Sieg eines nordafrikanischen Teams. Sechs Tage nach der 0:6-Pleite gegen Deutschland hielt Ibtissam Jraidi (6.) den Traum des Außenseiters von der K.o.-Runde am Leben. Zudem sorgte Innenverteidigerin Nouhaila Benzina als erste Trägerin eines Hijab für ein WM-Novum. Ein Verbot des Fußball-Weltverbandes FIFA, bei Spielen unter seiner Regie aus "Gesundheits- und Sicherheitsgründen" eine religiöse Kopfbedeckung zu tragen, wurde 2014 nach Protesten von Aktivisten, Sportlern sowie Regierungs- und Fußballfunktionären aufgehoben.

Norwegische Torlawine. AP/Abbie Parr

In Dunedin fieberten die 25.000 neuseeländischen Fans am Sonntag vergeblich mit: Nur ein Sieg hätte den Gastgeberinnen geholfen, das Heimteam rannte dann doch fast 90 Minuten an - doch die Schweiz blieb auch im dritten Spiel ohne Gegentor. Jacqui Hand scheiterte bei der besten Neuseeland-Chance am Pfosten (24.). Die Schweiz spielt im Achtelfinale am Samstag in Auckland gegen Spanien oder Ex-Weltmeister Japan.

Norwegen reicht der erste Sieg bei der bisherigen WM, um noch vorbeizuziehen. Dreierpackerin Sophie Haug (6./17./90.+5), Caroline Graham Hansen (31.), Guro Reiten (53., Foulelfmeter nach Videobeweis) sowie ein Eigentor von Alicia Barker (48.) schossen den nie gefährdeten Erfolg heraus, Außenseiter Philippinen schied bei der WM-Premiere mit drei Punkten als Letzter aus. Sofia Harrison sah beim Neuling wegen groben Foulspiels die Rote Karte (67., nach Videobeweis).

Bitterer Abschied für Gastgeber Neuseeland. REUTERS/MOLLY DARLINGTON

Die deutschen Fußballerinnen sind im harten WM-Fight gegen Kolumbien auf die Bretter gegangen und haben den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Nach dem Traumstart gegen Marokko (6:0) verloren die Vize-Europameisterinnen in ihrem zweiten Gruppenspiel 1:2 (0:0) gegen die Südamerikanerinnen um "Wunderkind" Linda Caicedo. Dennoch haben die Deutschen das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.. (sid, red, 30.7.2023)

Kolumbien gelang die Sensation. AP/Rick Rycroft

Ein Sieg in der letzten Vorrundenpartie am Donnerstag in Brisbane gegen das punktlose Schlusslicht Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF) würde dem zweimaligen Weltmeister sicher reichen. Linda Caicedo (52.) und Manuela Vanegas (90.+7) trafen für den Vize-Südamerikameister. Alexandra Popp (89., Foulelfmeter) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. (sid, red, 30.7.2023)

