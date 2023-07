Das X sorgt für Diskussionen. REUTERS/CARLOS BARRIA

San Francisco – Das riesige leuchtende X auf dem Dach eines Bürogebäudes des früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendiensts X von Elon Musk stößt bei Behörden und Anrainern auf Widerstand. Das Logo verletze möglicherweise die Genehmigungsvorschriften, teilte die Bauaufsichtsbehörde BID am Sonntag mit. Den Gutachtern sei im Zuge ihrer Überprüfung aber bisher der Zugang zum Dach verwehrt worden.

Ein Vertreter habe gegenüber der Behörde erklärt, dass Leuchtzeichen sei nur vorübergehend angebracht worden. Am Freitag hatte das Unternehmen das X auf dem Dach seines Hauptsitzes in der Market Street in San Francisco aufgestellt. Anrainer kritisierten in den sozialen Medien die "aufdringlichen Lichter" des pulsierenden und flackernden Logos. (APA, red, 31.7.2023)