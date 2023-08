Links:

Zur Psychotherapeut:innen-Suche des ÖBVP

Die Notfallkontakte des ÖBVP

Zur Besser-leben-Folge zum Thema "Wann sollten wir uns Hilfe suchen?"

Depressionen in Kürze:

Depressive Erkrankungen nehmen laut WHO weltweit rasant zu. In Österreich leiden 6,5 Prozent der Erwachsenen zu einem bestimmten Zeitpunkt an Depressionen, zeigt der Depressionsbericht des Sozialministeriums. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Denn viele Menschen suchen gar nicht oder zu spät Hilfe – oft wegen des gesellschaftlichen Stigmas. Dabei sollten Depressionen laut Experten als das wahrgenommen werden, was sie sind: ernsthafte Erkrankungen, die gut behandelbar sind.

Die Erkrankung kann sich langsam anschleichen: Symptome reichen von gedrückter Stimmung, innerer Leere und sich kreisenden Gedanken über Interessenverlust, Antriebslosigkeit, ständiger Müdigkeit und Appetitlosigkeit bis hin zu Schlafstörungen – oft begleitet von Schuldgefühlen oder Gefühlen der Wert- und Hoffnungslosigkeit. Halten Symptome über zwei Wochen an, sollte rasch Hilfe gesucht werden. Eine erste Anlaufstelle kann die Hausärztin oder der Hausarzt sein.

Telefonische Beratung für Betroffene und Angehörige gibt es hier:

Telefonseelsorge (österreichweit: Mo–So 0–24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (österreichweit für Kinder und Jugendliche: 0–24 Uhr): 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst Wien (Mo–So 0–24 Uhr, kostenlos): 01/313 30

Kriseninterventionszentrum Wien (Mo–Fr 10–17 Uhr, kostenlos): 01/406 95

Liste der Notrufnummern für die Bundesländer