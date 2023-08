Zwei Influencer kündigen per Stream eine Verschenkaktion an. Der folgende Ansturm macht Polizeieinsatz nötig

Die Aktion lief völlig aus dem Ruder. Die Polizei musste einschreiten und Verhaftungen vornehmen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEXI

Die beiden großen Youtuber Kai Cenat und Fanum erreichen auf ihren Social-Media-Kanälen Millionen von Menschen. Am Freitag riefen sie diese auf, um 16 Uhr am Union Square in Manhatten aufzutauchen. Es würde ein Lastwagen mit Geschenken warten. Konsolen, Kopfhörer, Webcams - es würde sich jeder was finden. Wie zu erwarten, kamen mehr Menschen, als die Location vertragen konnte. Chaos und ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.

Panik und Aggression

Bereits eine Stunde vor dem angekündigten Event bevölkerten tausende Jugendliche den Platz. Als sich eine Verzögerung anbahnte, wohl auch weil die zwei Youtuber erkannten, welches Verkehrschaos sie angerichtet hatten, verloren die ersten Menschen die Nerven und begannen mit Gegenständen um sich zu werfen. Von einer nahegelegenen Baustelle besorgten sich manche Schaufeln und gingen damit zurück zum Ort des Geschehens.

Die Verschenkaktion ging dabei völlig unter. Die beiden Influencer standen nur kurz wie angekündigt bei ihrem LKW mit Geschenken und versuchten in Quiz-Form die Leute dazu zu bringen, einen Preis zu gewinnen. Cenat postete während der Aktion sogar ein Video auf Instagram. In diesem sieht man ihm an, dass er langsam aber sicher bemerkt, dass der Aufruf ein Fehler war. "Da kämpft jeder für sich, das ist der reinste Krieg," hört man ihn sagen.

Wie "CNN" später berichtet, hatte die Polizei zunächst eine einfache Platzräumung eingeplant. Als die Situation mit Waffen, Feuerwerkskörpern und Aggression zu eskalieren drohte, erhöhte die Polizei die Einsatzstufe und ging mit allen verfügbaren Mitteln gegen den Menschenauflauf los.

Die beiden Social-Media-Größen wurden schließlich abgeführt und befragt. Ihnen droht nun eine Klage aufgrund der Geschehnisse. (red, 6.8.2023)