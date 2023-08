Zum Weiterlesen:

Wissen:

Wer verfassungswidrige Tätowierungen mit Motiven aus der Zeit des Nationalsozialismus trägt, macht sich in Österreich unmittelbar strafbar, wenn diese im öffentlichen Raum zur Schau gestellt werden. Darunter fallen etliche NS-Symbole, nicht aber der "Blood and Honour"-Schriftzug. Dessen Zurschaustellung ist zwar in Deutschland, nicht aber in Österreich strafbar. (mro)