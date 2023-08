49,99 Euro will Entwickler Rockstar für das erstmals 2010 veröffentlichte "Red Dead Redemption" im Nintendo eShop und im Playstation Store. Nun könnte man meinen, es handle sich um ein Remake oder Remaster, also ein in irgendeiner Form überarbeitetes Spiel. Dem ist nicht so und so waren die ersten Reaktionen im Netz wenig charmant.

Zornige Kommentare

2010 sorgte ein Spiel für Aufsehen. Das Western-Epos "Red Dead Redemption" überzeugte mit einer offenen Welt, starken Dialogen und vielen Freiheiten. 170 "Spiel des Jahres" Auszeichnungen und über 14 Millionen verkaufte Stück ließen 2018 einen ebenso umfangreichen und erfolgreichen Nachfolger zu.

Damals erschien das Spiel für die Playstation 3 und die Xbox 360. Ab 17. August werden erstmals Nintendo-Besitzer in den Genuss des Spiels kommen und auch auf der Playstation 4 soll die neue Version laufen. Wider erwarten provozierte der Ankündigungstrailer am Montag allerdings wenig Euphorie. Die Tatsache, dass es sich lediglich um eine Portierung des 13 Jahre alten Spiels handelt und keine überarbeitete Version, sorgte für zornige Kommentare. Hinzu kommt, dass Rockstar knappe 50 Euro für das Spiel verlangt, was aufgrund der genannten Fakten ebenfalls nicht goutiert wurde.

Die Nicht-Erwähnung der Xbox beziehungsweise hämische Kommentare, das Spiel würde nicht für die Microsoft-Plattform kommen, wird schnell beantwortet - und zwar von der Community selbst. Dank Abwärtskompatibilität können die Xboxer "Red Dead Redemption" ohnehin in seiner Urfassung genießen. In der "Neufassung", das soll nicht unerwähnt bleiben, ist aber zumindest die Story-Erweiterung "Undead Nightmare" enthalten, falls die jemand in den letzten Jahren verpasst hat.

Wenig gelernt

Man hätte meinen können, Rockstar hätte nach dem Fiasko rund um die "GTA Trilogy" gelernt. Im November 2021 veröffentlichte das bekannte Studio "überarbeitete Versionen" von drei sehr beliebte "Grand Theft Auto"-Teilen. Der Zustand der Spiele war allerdings katastrophal, weshalb das Netz auch damals einen Shitstorm und damit eine Entschuldigung des Entwicklers provozierte.

Das Abenteuer hätte eine Frischzellenkur gut vertragen, auch wenn das Spiel auch heute noch ganz gut aussieht. Rockstar Games

Diesmal geht es weniger um die Überarbeitung, weil diese nicht stattgefunden hat, sondern eher darum, warum diese nicht geschehen ist beziehungsweise wie man für ein 13 Jahre altes Spiel 50 Euro verlangen kann. Noch gibt es kein offizielles Statement von Rockstar zur Causa. Vielleicht hofft man auf eine baldige Ankündigung von "GTA 6", um schnell Gras über die Sache wachsen zu lassen. (red, 8.8.2023)