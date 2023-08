Um herauszufinden, wo Reisende leistbare Luxusangebote in Europa finden können, hat ein Online-Reiseunternehmen 60 Städte auf verschiedene Faktoren wie die durchschnittlichen Kosten für ein Fünf-Sterne-Hotel, einen Spa-Tag und ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant pro Person analysiert. Die rumänischen Städte Iași und Cluj-Napoca, in denen die Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel durchschnittlich 85,11 € pro Person kostet, führen das Ranking der preisgünstigsten Luxusurlaubsziele an. Plowdiw, die zweitgrößte Stadt Bulgariens, rangiert auf Platz drei, auch weitere drei bulgarische Städte haben es unter die besten 15 geschafft. Für die Zimmerpreise wurde ein landesweiter Durchschnitt hergenommen, er ist geografisch nicht einzelnen Städte zuzuordnen.

Burgas belegt in dem Ranking für leistenbaren Luxusurlaub wie viele andere Orte in Bulgarien einen guten Platz. Getty Images/iStockphoto

Zu den möglichen Reisezielen für einen erschwinglichen Urlaub in guten Hotels und mit Essen im Restaurant zählen auch Burgas in Bulgarien, Konstanza in Rumänien und Izmir in der Türkei. Was verbindet diese drei Städte? Sie liegen im Gegensatz zu vielen anderen im Ranking am Meer und eignen sich demnach auch für den Badeurlaub.

Auch Rumänien –im Bild die Stadt Konstanza – schneidet gut ab in der Untersuchung. Getty Images/iStockphoto

Die Top 10 in Europa für leistbaren Luxus

Berücksichtigt wurden bei der Kostenuntersuchung auch die Preise für Taxifahrten und für einen Tag im Spa für zwei Erwachsene. Nichts mit den Kosten zu tun hat der erhobene Sicherheitsindex, der aber ebenfalls in das Ranking Eingang fand. So hat es etwa Zagreb in Kroatien nur auf Platz 19 geschafft, wobei die durchschnittliche Taxifahrt nur 5,97 Euro kostet und die Stadt einen Sicherheitsindex von 77,8 (von möglichen 100) aufweist. Die türkische Stadt Izmir hat rechnerisch den günstigsten Durchschnittspreis für ein Restaurantmenü um 14,71 Euro.

In der Türkei (im Bild Izmir) sind Fünf-Sterne-Häuser laut der Untersuchung von Weloveholidays nicht so günstig wie anderswo, aber das Essen ist günstig. Getty Images/iStockphoto

Am günstigsten sind Taxifahrten laut der Erhebung übrigens in Ankara in der Türkei (durchschnittlich € 2,18), und ein Tag im Spa kostet in Daugavpils in Lettland (durchschnittlich € 67,94 für zwei Erwachsene) am wenigsten. Der Vergleich enthält ein paar wenig präzise Angaben, was in den Kosten inkludiert ist (etwa im Spa), kann aber wohl insgesamt bei der Orientierung für ein gehobenes Angebot zu moderaten Preisen helfen. (Sascha Aumüller, 10.8.2023)

Quelle: Weloveholidays Methodik: Die Daten bewerten 60 Städten in ganz Europa anhand ihres Potenzials für einen günstigen Luxusurlaub, wobei fünf verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden: Für die Auswahl der Städte wurden die vier größten Städte in 15 der günstigsten Länder Europas ermittelt (exklusive Russland, Belarus, Kosovo und Ukraine). Sobald die Daten vorlagen, wurden die Faktoren normalisiert, um jedem Faktor eine Punktzahl zwischen 0 und 1 zuzuordnen. Wenn keine Daten verfügbar waren, wurde ein Wert von "–" und damit automatisch eine Punktzahl von 0 vergeben. Die normalisierten Werte wurden dann addiert und mit 20 multipliziert, um jedem Ort eine Gesamtpunktzahl bis 100 zuzuordnen. Die Standorte wurden dann basierend auf ihrer Gesamtpunktzahl in eine Rangliste gebracht, wobei der Ort mit der höchsten Punktzahl ganz oben aufgeführt ist.