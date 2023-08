Im Sommer muss man die Früchte nutzen, solange sie noch reif und überhaupt im Geschäft erhältlich sind. Wassermelonen haben, wie auch die Jahreszeit selber, ja leider ein Ablaufdatum. Pur ist die Melone eine der besten Obstsorten überhaupt (persönliche Meinung), im Salat mit Feta sorgt sie für eine frische Komponente, und beim Trinken?

Da passt Wassermelone ideal in eine Bowle. Sie schmeckt frisch und saugt sich gut mit Alkohol voll. Das folgende Rezept ist potent, das sei dazugesagt. Angelehnt ist die Rezeptur an die Melonenbowle, die im Grazer Lokal Parkhouse ausgeschenkt wird. Für viele Grazerinnen und Grazer besitzt sie Kultstatus. Selbstgemacht kommt sie nah an das Original heran. Noch besser: Mit der großen Menge lässt sich eine ganze Sommerpartymeute glücklich machen.

Wassermelonenbowle mit viel Pfiff. Foto: Kevin Recher

Das Rezept lässt sich ganz einfach adaptieren: Wollen Sie mehr Melone (nie schlecht!), dann nur zu. Dafür müssen Sie nicht einmal die Menge des erwärmten Alkohols erhöhen. Die Bowle ist an sich schon stark genug. Aber niemand wird Sie verurteilen, wenn Sie doch noch mehr Schnaps hineingeben. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Zutaten

Wodka, Rum, Cointreau, Nelken und Zucker im Topf warm machen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Foto: Kevin Recher

Die Melone in mundgroße Stücke schneiden ... Foto: Kevin Recher

... und in ein großes Gefäß geben. Ich habe meinen Bräter verwendet, weil alle meine Schüsseln zu klein sind. Foto: Kevin Recher

Den warmen Alkohol über die Melonenstücke geben ... Foto: Kevin Recher

... verrühren und beiseitestellen. Ziehen lassen. Wenn möglich, ein paar Stunden. Die Melone soll sich mit dem Alkohol vollsaugen. Foto: Kevin Recher

Die Melonenstücke mit dem Wein und dem Obstwein aufgießen und wieder etwas ziehen lassen, damit die Aromen sich verbinden können. Foto: Kevin Recher

Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Bowle abzuschmecken. Je nach Reife und Geschmack der Melone kann die Bowle etwas Zucker gebrauchen. Mit Sekt aufgießen und servieren. Foto: Kevin Recher

Achtung: Die Melonenbowle ist stark. Aber wennschon, dennschon. Oder? Foto: Kevin Recher

(rec, 16.8.2023)