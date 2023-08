Die markanten Zwillingstürme am Wienerberg in Wien-Favoriten, die Twin Towers, wurden von der Immofinanz an die s Immo verkauft. Sie waren laut einer Ausendung des Immobiliendienstleisters CBRE, der den Deal begleitete, zuletzt mit 194 Millionen Euro bewertet. Damit handelt es sich bei der Transaktion um die bisher größte in diesem Jahr. Und es ist die bereits dritte in dieser Woche verlautbarte Transaktion am Wiener Büromarkt; erst gestern war bekannt geworden, dass die Amisola, ein Unternehmen der Wlaschek-Stiftung, den Saturn Tower in der Donau-City erworben hat.

Die bis zu 35 Stockwerke hohen Twin Towers am Wienerberg wurden 2001 fertiggestellt. Christian Stemper

Die beiden 138 bzw. 126 Meter hohen Vienna Twin Towers verfügen über rund 66.000 Quadratmeter Nutzfläche und wurden im Jahr 2001 fertiggestellt. Die 35 Stockwerke werden gemischt genutzt; es gibt Flächen für Büros sowie für Shopping, Gastronomie und Entertainment sowie auch öffentliche Flächen. Zudem gehört eine rund 2.000 Stellplätze umfassende Tiefgarage zu den Vienna Twin Towers.

Die nach BREEAM zertifizierten Türme sind Teil des Business Park Vienna, dem größten Bürostandort im Süden Wiens. "Wir gehen davon aus, dass dieser Standort mit dem zukünftigen U-Bahn-Anschluss noch weiter an Attraktivität gewinnen wird", so Lukas Schwarz, Head of Investment Properties bei CBRE, der mit seinem Team die Transaktion begleitet hat. Die U2 soll laut den entsprechenden Plänen der Stadt Wien ab dem Jahr 2032 ihre Endstation am Wienerberg haben. (red, 10.8.2023)