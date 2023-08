Rika Diana Mader ist Vorständin von The:Sorority, ein Verein mit dem Ziel die bezahlte und unbezahlte Arbeit von Frauen und als Frauen gelesene Personen sichtbarer zu machen. The:Sorority schafft intersektional feministische Safe(r) Spaces für Austausch und Vernetzung zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Themen. Als General Director der erdbeerwoche GmbH setzt sie sich dafür ein, dass die Periode in Ausbildung, Arbeit und privatem Umfeld positiv besetzt wird.

Das unabhängige Frauennetzwerk hat 2018 das Buch NO MORE BULLSHIT - Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten veröffentlicht. In diesem Buch werden Bullshit-Phrasen wie "Der Pay Gap ist ein Mythos", Fakten entgegengesetzt.

