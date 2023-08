Die Diskussion in Textform: Warum kommt Österreich beim Klimaschutz nicht in die Gänge?

Das nächste STANDARD-Zukunftsgespräch findet am 12. September 2023 um 19.30 Uhr im Theater im Park in Wien statt:

40 Stunden, echt jetzt? Wie wir in Zukunft arbeiten

Fünftagewoche, Überstunden, Präsenzzwang – was über Jahrzehnte Usus war, steht jetzt plötzlich zur Debatte. Vor allem junge Menschen wollen ihr Leben nicht mehr für die Arbeit leben und fordern mehr Freizeit ein. Gleichzeitig schreitet die Automatisierung durch künstliche Intelligenz und Robotik voran. Ist die Arbeitszeitverkürzung alternativlos?

Jetzt Tickets sichern auf theaterimpark.at

Abovorteil: Mit dem Rabattcode "ZUKUNFT2023" erhalten Sie 40 Prozent Rabatt auf alle Ticketkategorien.

"Edition Zukunft" ist der STANDARD-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Redaktion: Julia Beirer, Lisa Breit, Lukas Kapeller, Alicia Prager, Philip Pramer | Produktion: Christoph Grubits | CVD Audio: Zsolt Wilhelm | Musik: audioBoutique

