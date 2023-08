Am Freitag wurden in der südlichen Küstenstadt Agadir laut Wetterbehörden 50,4 Grad gemessen

Im Norden des Landes führte die Hitze in den vergangenen Tagen zu Waldbränden. AFP/FADEL SENNA

Rabat – Marokko hat einen neuen Hitzerekord verzeichnet. Wie die Wetterbehörden des nordafrikanischen Landes am Sonntag mitteilten, kletterte die Temperatur in der südlichen Küstenstadt Agadir am Freitag auf 50,4 Grad. Damit wurden die 49,9 Grad übertroffen, die am 13. Juli in der Stadt Smara in der Westsahara gemessen worden waren.

"Die Hitzewelle wird durch den Zustrom von heißer und trockener Luft aus dem Süden verursacht, was zu einem erheblichen Anstieg der Temperaturen führt, die zwischen fünf und 13 Grad über dem monatlichen Durchschnitt liegen", hieß es in einer Mitteilung des marokkanischen Wetterdienstes.

Heißester Monat seit Aufzeichnungsbeginn

Die Hitzewelle hatte in den vergangenen Tagen im Norden Marokkos zu Waldbränden geführt. Für die kommenden Tage sagen die Meteorologen für die nördlichen Regionen Afrikas leicht sinkende Temperaturen vorher.

Der Juli war auf der Erde der bisher mit Abstand heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach Angaben des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus lag die durchschnittliche globale Lufttemperatur im vergangenen Monat um 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019, in dem die globale Durchschnittstemperatur 16,63 Grad betragen hatte. (APA, 14.8.2023)