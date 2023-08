Sie sind eine Marke, noch immer – wenn auch von einem nostalgischen Filter überzogen. Das zeigte sich in den vergangenen Tagen. Die Aufregung war groß, als neue gemeinsame Bilder der Supermodels der Neunziger durch das Netz geisterten. Der Anlass: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington und Cindy Crawford, vier der Supermodels, sind auf dem Titel der Septemberausgabe der Vogue zu sehen. Jubelnder Untertitel: "The Greatest of All Time".

Das aktuelle Porträt bezieht sich auf ein Bild, das vor 33 Jahren Modegeschichte schrieb. Starfotograf Peter Lindbergh hatte Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington und Cindy Crawford für das Cover der Jännerausgabe 1990 der britischen Vogue abgelichtet. Bei dem Schwarz-Weiß-Bild, aufgenommen im New Yorker Meatpacking District, handelte es sich um das erste Gruppenporträt der Frauen. Es läutete die Ära der Supermodels ein: Die jungen Frauen wurden berühmt und gut bezahlt, ihr Job ein Traumjob. Davon zeugt nicht zuletzt Evangelistas selbstbewusster Sager von damals, für unter 10.000 Dollar Tagesgage stehe sie erst gar nicht auf.

Seither sind über drei Jahrzehnte vergangen. Das ist nicht nur an einer Leerstelle auf dem aktuellen Vogue-Titel erkennbar. Tatjana Patitz ist im Jänner verstorben. Was dank Photoshop kaum erkennbar ist: Die Supermodels, damals am Beginn ihrer Karriere, sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt.

Dass sich die vier im Frühjahr zwei Tage für ein Shooting Zeit nahmen, verwundert nicht. Die Geschichte von Campbell, Evangelista, Turlington und Crawford ist der Startschuss für einen Werbefeldzug in eigener Sache. Am 20. September startet auf Apple TV+ eine vierteilige Dokuserie über die "Greatest of All Time". Die vier Geschäftsfrauen haben sie produziert: "Warum sollten wir nicht etwas Kontrolle über unsere eigene Geschichte haben?", meinte Campbell gegenüber Vogue.

Der Zeitpunkt für das mediale Comeback ist klug gewählt. Frauen wollen Frauen sehen, mit denen sie sich identifizieren können. Dazu passen die Nahbarkeitsoffensiven der Supermodels der vergangenen fünf Jahre. Naomi Campbell thematisierte ihre späte Mutterschaft, Linda Evangelista sprach über die Folgen einer verpfuschten Schönheits-OP. Dass sie nun mit allzu glatten Gesichtern in der Vogue auferstehen, wurde kritisiert. Solange die Frauen diese Entscheidung selbst getroffen haben, sollte man das respektieren. (Anne Feldkamp, 16.8.2023)