Georg Langs studierte Mathematik an der TU Wien und Informatik an der TU Graz. An der Medizinischen Universität Wien leitet er das Computational Imaging Research Lab an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin. Am 1. Juni 2021 wurde er zum Professor für Maschinelles Lernen in der medizinischen Bildgebung an der Medizinischen Universität Wien berufen.

Georg Langs MedUni Wien/Houdek

Dieser Blog erscheint in Form einer Kooperation mit finanzieller Unterstützung von der Medizinischen Universität Wien.

