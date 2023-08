In Zukunft dürfte Keep auch für Stylus-Eingabe am Pixel Tablet eine wichtigere Rolle einnehmen

Die Welt der Google-Apps lässt sich grob in drei Kategorien einteilen. Da wären einmal die ganz Großen, also Dienste wie Gmail, Google Maps oder auch Youtube, bei denen man sich angesichts ihrer Popularität sicher sein kann, dass es sie noch lange geben kann und die entsprechend gut gewartet werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das genaue Gegenteil. Also Apps, die irgendwann einmal vorgestellt werden, danach aber auch bei Google selbst schnell in Vergessenheit geraten.

Doch da wäre dann eben noch die Kategorie dazwischen, also jene Apps, an deren Existenz sich Google nur alle paar Jahre zu erinnern scheint. Die Notiz-App Keep ist da ein gutes Beispiel: Seit Jahren ein fixer Bestandteil der Google-Welt, tut sich dazwischen auch länger mal nichts. Nun scheint es aber wieder einmal so weit zu sein, also zeichnen sich derzeit gleich mehrere neue Funktionen ab.

Updates

Die wichtigste: Nachdem sich Google jahrelang dagegen gewehrt hat, soll es nun doch simple Textformatierungsoptionen geben. Das hat Android-Auskenner Mishaal Rahman entdeckt, der das entsprechende Feature auch bereits freischalten konnte. Angeblich ist dieses Feature auch schon so bei ersten Usern gelandet. Neben Optionen für "kursiv" und "fett" können auch unterschiedliche Überschriftengrößen gewählt werden.

Voraussetzung ist mindestens die Version 5.23.322.05 der Android-App, zusätzlich dürfte Google das Ganze aber auch serverseitig beschränken. Die neue Version allein garantiert die Verfügbarkeit der Formatierungsoptionen also noch nicht.

History

Eine weitere Neuerung ist ein Bearbeitungsverlauf. Keep informiert also künftig über aktuelle Änderungen an einer Notiz – zumindest ein bisschen. Darf man sich das doch nicht wie bei Google Docs mit direktem Vergleich vorstellen. Stattdessen ist dieses Feature offenbar so gedacht, dass die letzten Versionen einer Notiz als Datei heruntergeladen werden können. Derzeit ist zwar auch das noch nicht verfügbar, im Web-Client findet sich aber zumindest schon einmal ein "Coming soon"-Hinweis in einem Untermenü.

Interessenlage

Dass sich Google plötzlich wieder seiner Notiz-App besinnt, könnte mit neu gewonnenem Interesse an anderer Stelle zu tun haben – und zwar bei Tablets. So ist bekannt, dass Google in Kombination mit einem Stylus künftig das Erstellen von Notizen direkt am Lock Screen des Pixel Tablet erlauben soll. Dazu passend wurde in den aktuellen Android-14-Testversionen für das Google-Tablet Keep auch bereits in die Default-Softwareausstattung aufgenommen.

Einen Zeitpunkt dafür, wann dieses neue Pixel-Tablet-Feature kommt, gibt es aber noch nicht, es dürfte aber wohl gleichzeitig mit den allgemein noch anstehenden Verbesserungen für Stylus- und Tastatur-Unterstützung in den kommenden Monaten folgen. (apo, 18.8.2023)