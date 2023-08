In der Ära Elon Musks ist bei X (vormals Twitter) nicht immer ganz klar, was beabsichtigte Änderungen sind und was ein unbeabsichtigter Fehler. Das gilt nun auch für etwas, das am Wochenende erstmals einigen Usern der Plattform aufgefallen ist.

Elon Musk gibt bei X/Twitter weiter die Richtung vor. REUTERS

Seit kurzem sind praktisch alle vor dem Dezember 2014 auf der Plattform geposteten Bilder defekt. Sie werden also nicht mehr angezeigt, stattdessen findet sich in entsprechend alten Tweets einfach ein kaputter Link auf den Twitter-eigenen Kurz-URL-Dienst t.co.

Spurensuche

Eine Stellungnahme von X/Twitter gibt es zu diesem Phänomen bisher nicht, weder auf der Plattform selbst noch auf Presseanfragen, die das Unternehmen seit der Übernahme durch Musk bekanntermaßen durchgängig ignoriert. Insofern bleibt nur die externe Spurensuche, um dem Problem auf die Spur zu kommen.

Klar ist, dass ausschließlich Tweets zwischen dem Jahr 2011 und dem Dezember 2014 betroffen sind, davor gab es nämlich noch keinen nativen Bild-Support bei Twitter, Fotos wurden üblicherweise über externe Dienste eingebunden.

Ausnahmen

Wirklich kurios ist aber, dass einzelne Bilder von dem Verschwinden ausgenommen zu sein scheinen. Konkret ist das etwa bei jenem Oscar-Selfie des Jahres 2014 der Fall, das damals zum am meisten retweeteten Bild avancierte und Stars wie Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und Ellen DeGeneres zeigt. Dieses wird also weiterhin korrekt angezeigt. Auch ein von Ex-US-Präsident Barack Obama nach seiner Wiederwahl im Jahr 2012 gepostetes Foto, das ihn mit seiner Frau zeigt, ist noch da.

Doch auch das lässt zwei Möglichkeiten offen: Entweder wurden sie jetzt explizit ausgenommen oder schon damals speziell behandelt – etwa wegen der großen Verbreitung, warum ein aktueller Fehler sie jetzt nicht betrifft.

Änderungen

Für einen Bug spricht jedenfalls jener Zeitpunkt, ab dem die Bilder dann wieder korrekt gehen, wie "The Verge" aufgespürt hat. Hat doch Twitter damals immer mehr Metadaten für die Vorschauanzeige zu Bildern hinzugefügt, und der Dezember 2014 scheint dabei in der Entwicklerdokumentation als einer der Zeitpunkte für entsprechende Anpassungen auf.

Ohne eine offizielle Stellungnahme von X oder auch Musk persönlich bleibt trotzdem die für viele wohl zentrale Frage derzeit ungeklärt: nämlich ob die alten Bilder noch wo gespeichert sind – oder ob sie unwiederbringlich verloren sind. (apo, 21.8.2023)