Der Brand wurde um 1.30 Uhr morgens gemeldet, die Feuerwehr war bis 5.30 Uhr im Einsatz. IMAGO/Panthermedia

Wien – Bei einem Brand in einem Pensionistenheim in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag drei Bewohnerinnen verletzt worden. Die Frauen im Alter von 62, 82 und 91 Jahren wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht, berichteten Feuerwehr und Berufsrettung. Zahlreiche Seniorinnen und Senioren wurden zudem in Sicherheit gebracht. Berufsrettung und Sozialmedizinischer Dienst (SMD) betreuten insgesamt 27 Personen, die teils in andere Häuser verlegt werden mussten.

Feuer rasch gelöscht

Der Brand wurde um 1.30 Uhr von einer Bewohnerin der betroffenen Wohneinheit selbst gemeldet, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl gegenüber der APA. Bei dem Altersheim in der Neilreichgasse kam es daraufhin zu einem Großeinsatz. Die Flammen wurden von den Feuerwehrleuten von innen und außen bekämpft. Auch der Balkon der Wohneinheit wurde von dem Brand erfasst, berichtete Figerl. Das Feuer war aber rasch unter Kontrolle und wurde dann abgelöscht.

Die umliegenden Wohneinheiten waren laut Figerl teilweise so verraucht, dass sie vorübergehend nicht bewohnbar sind. Die Feuerwehr übergab der Rettung zahlreiche Bewohner zur Betreuung. Einige konnten in weiteren Bereichen des Heims untergebracht werden, manche wurden aber auch in andere Wohnhäuser verlegt. Die Berufsrettung war mit Bussen der Sondereinsatzgruppe an Ort und Stelle, erläuterte Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung.

Die Feuerwehr drückte mit Lüftungsgeräten den Rauch aus dem Gebäude und stand bis 5.30 Uhr rund vier Stunden im Einsatz. Zur noch unbekannten Brandursache ermittelt die Polizei. (APA, 21.8.2023)