Resi Reiner braucht morgens einen Kaffee. Darüber hat sie auf ihrem Debütalbum ein Lied geschrieben: "Bialetti." Lisa Edi

Resi Reiner – Weißt Du was ich mein?!

Am Freitag erscheint das Debütalbum der Wienerin Resi Reiner. Junge Frau, deutschsprachige Popmusik mit Gefühl und Melancholie, keine umstürzlerische Power, dafür austarierte Musik, die übersetzt, was jemandem zustößt, der gerade das Erwachsenenleben betritt – was immer das bedeuten soll. Das klingt auf Weißt Du was ich mein ?! – inklusive des fehlenden Beistrichs – zielgruppenaffin. Schmollend, nachdenklich, Tagebuch-Pop. Erinnert stellenweise an Pippa minus deren Lebenserfahrung. Raffiniert: die verschlafene Ode an eine Kaffeemaschine von Bialetti.

Panda Bear / Sonic Boom / Adrien Sherwood – Reset in Dub

Reset in Dub heißt eine Heimsuchung des im Vorjahr von Panda Bear und Sonic Boom veröffentlichten Albums Reset, auf dem die beiden Sixties-Pop mittels Loops und Verschleifung in neue, psychedelische Tracks überführt haben. Das war ihnen scheinbar nicht verwegen genug – war es auch nicht. Nun haben sie sich zusammen mit dem britischen Produzenten Adrian Sherwood das Album noch einmal zur Brust genommen und schicken es in die Echokammer. Es kollidiert zart sedierter elektronischer Pop mit Dub zu einem Soundtrack für schwüle Sommerabende. Wie passend.

Sonic Youth – Brooklyn, NY

Vor zwölf Jahren fand das letzte Konzert der New Yorker Bilderstürmer Sonic Youth statt, kurz darauf löste sich die Band auf, die Scheidung von Bassistin Kim Gordon und Gitarrist Thurston Moore war dafür der Grund. Trotz aller damals schon länger anhaltenden Wickel zeigt sich das Quartett auf diesem nun erschienenen Live-Dokument noch einmal in Bestform. Vor allem eine bis weit ins rabiate Frühwerk reichende Setlist der Noise-Rock-Akademiker ist dafür verantwortlich: Lärm und Energie. Zorn und Entladung. Und ein Song wie Kill Yr. Idols ist sowieso immer relevant. (Karl Fluch, 22.8.2023)