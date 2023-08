Facebook-Konzern will die Werbewirtschaft für die neue Plattform gewinnen und von Elon Musks X weglocken

Threads von Meta gegen X, vormals Twitter. REUTERS/DADO RUVIC

Meta will im erbitterten Konkurrenzkampf mit dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, eine Web-Version seines Dienstes Threads vorlegen. Die Version solle bald ausgerollt werden, erklärte der Chef der Meta-Tochter Instagram, Adam Mosseri, in einem Post auf Threads. Dem "Wall Street Journal" zufolge könnte der Schritt schon diese Woche erfolgen. Damit könnte der Dienst für Kunden wie die Werbewirtschaft wichtiger werden.

Starkes Wachstum, starker Abschwung

Die Threads-App hatte nach ihrem Start im Juli rasch zahlreiche Internet-Nutzer gewonnen, in den fünf Tagen nach der Markteinführung seien mehr als 100 Nutzerinnen und Nutzer verbucht worden, hatte Meta-Chef Mark Zuckerberg erklärt. Doch danach hatte die Plattform etwas an Popularität verloren, die Zahl der aktiven Nutzer sank nach Daten der Analyse-Plattform Similarweb. Threads steht im Wettbewerb mit X, der Dienst gehört dem Multimilliardär Elon Musk, der in der Vergangenheit mit eigenwilligen Entscheidungen für Stirnrunzeln sorgte. (APA, 21.8.2023)