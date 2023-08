Schladming/Sigleß/Mistelbach – Drei Tote nach einem Absturz mit einem Geländewagen in der Steiermark, frontaler Zusammenstoß im Burgenland und tödlicher Kleinbus-Unfall in Niederösterreich – vergangene Woche gab es beinahe täglich Nachrichten eines schweren Verkehrsunfalls auf Österreichs Straßen. Mit 15 Toten handelte es sich um die unfallsreichste Woche im Jahr 2023, das verdeutlichen Zahlen des Innenministeriums. Bloß Anfang Juli, als im Osten des Landes die Sommerferien starteten, gab es ebenfalls 15 Verkehrstote in einer Woche.

Im Jahr 2023 gab es auf Österreichs Straßen bereits 256 Verkehrstote. APA/Team Fotokerschi / Schartner

Dass es in den Sommermonaten vermehrt zu tödlichen Verkehrsunfällen kommt, ist kein Zufall, wie die Verkehrspsychologin Marion Seidenberger vom österreichischen Automobilclub (ÖAMTC) erklärt. "Gerade im Sommer ist der Tag vollgepackt mit Aktivitäten, beispielsweise im Urlaub. Das kann schnell zur Ermüdung führen", betont Seidenberger. Es ließen in weiterer Folge die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit nach, das Unfallsrisiko erhöhe sich dadurch enorm. Der Sommer sei mit vielen Outdoor-Veranstaltungen auch jene Zeit, in der sich viele Menschen vermehrt alkoholisiert hinter das Steuer setzen, erklärt die Expertin.

Hitze erhöht Stressfaktor

Auch die Hitze spiele laut Seidenberger eine Rolle. "Die Leute schlafen schlechter, und der Stressfaktor erhöht sich. Das wirkt sich selbstverständlich auf das Autofahren aus", sagt Seidenberger im Gespräch mit dem STANDARD. Oft komme es zur Selbstüberschätzung, "niemand gibt gern zu, dass man erschöpft oder müde ist. Die Personen steigen trotzdem ins Autom und dann erhöht sich das Risiko für einen Unfall."

Eine zusätzliche Ursache für die hohen Unfallzahlen sei auch der Reiseverkehr in den Sommerferien. Viele Menschen würden in der Hauptreisezeit stundenlang monotone Strecken auf Autobahnen fahren, und das ohne Pause. "Die Konzentration und Reaktionsfähigkeit nimmt dementsprechend ab", betont Seidenberger.

Vergangene Woche gab es sieben Alleinunfälle, in die nur ein Fahrzeug verwickelt war. Unfallursachen waren laut Innenministerium unter anderem Sekundenschlaf und Ablenkung. Bei einem tragischen Unfall in Niederösterreich auf der Nordautobahn (A5) kam etwa ein Kleinkind ums Leben, weil der Fahrer am Steuer einschlief und von der Fahrbahn abkam. Das Kind war außerdem nicht angeschnallt, bestätigte die Polizei. Erst in der Woche davor gab es einen ähnlichen Unfall auf der A5 mit vier Todesopfern, darunter zwei Kinder – ebenfalls versursacht durch Sekundenschlaf.

Auf Körpersignale achten

Die Verkehrspsychologin rät dazu, Körpersignale ernst zu nehmen, um Unfälle zu vermeiden. "Stress, Müdigkeit und viele Aktivitäten an einem einzelnen Tag sind zu vermeiden. Bei der Hitze sollte man außerdem genug trinken und nicht zu lange in der Sonne liegen, bevor man sich ans Steuer setzt", sagt Seidenberger. Anschnallen und die Vermeidung von Alkohol seien ebenfalls wichtig, um das Risiko eines Unfalls zu mindern. Beim Fahren mit Kindern sollte auf einen entsprechenden Kindersitz geachtet werden, und das Auto dürfe nicht zu heiß sein. "Wenn die Kinder auf dem Rücksitz schreien, steigt das Unfallsrisiko ebenso an. Deswegen besser im Schatten parken oder auf einen guten Sonnenschutz achten", sagt Seidenberger. Bei langen Fahrten sollten mehrere Pausen eingelegt werden.

Sollte es trotzdem zu einem Unfall kommen, sei es wichtig, umgehend den Notruf zu wählen und Erste Hilfe zu leisten. Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die im Stau stehen, ist laut der ÖAMTC-Expertin das Bilden einer Rettungsgasse besonders wichtig.

Hohe Unfallzahlen auch für Schulbeginn zu erwarten

Mit dem baldigen Ende der Sommerferien sei zu erwarten, dass die Unfallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Viele Menschen seien laut Seidenberger auf dem Rückweg aus dem Urlaub, zudem habe es zu Schulbeginn in den vergangenen Jahren einen Anstieg bei den Unfallzahlen gegeben.

Unfallreiche Wochen sind traditionell neben dem Sommer auch die Tage rund um Ostern und Pfingsten. In den letzten 30 Jahren gab es allein am Pfingstwochenende beinahe 300 Verkehrstote in Österreich, wie der ÖAMTC bereits im Mai informierte. Seit Jahresbeginn gab es 2023 im österreichischen Straßennetz 256 Verkehrstote. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 269. (Max Stepan, 22.8.2023)