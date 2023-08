Timmermans ist seit 2019 Kommissar für Klimaschutz in der EU-Kommission. AP/Julien Warnand

Amsterdam – EU-Kommissar Frans Timmermans wird von seinem Amt als Kommissar für Klimaschutz in der EU-Kommission zurücktreten, um bei den niederländischen Parlamentswahlen am 22. November das gemeinsame Wahlkampfticket der niederländischen Arbeiterpartei und der Grünen Linken anzuführen. Das sagte ein EU-Beamter am Dienstag. Der 62-Jährige ist seit Dezember 2019 erster geschäftsführender Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz in der Kommission von Ursula von der Leyen.

Die Arbeiterpartei und die Grüne Linke bestätigten am Dienstag, dass Timmermans ihr Spitzenkandidat bei der Wahl sein wird. Im Juli hatte der EU-Kommissar erklärt, er wolle kandidieren, um der nächste niederländische Premierminister zu werden. (Reuters, red, 22.8.2023)