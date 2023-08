Aktuell genießen viele Menschen, die einen Garten haben, diesen in vollen Zügen. Doch fällt auch jetzt Gartenarbeit an. Was haben Sie in die Erde gebracht?

Wenn man an Gartenarbeiten denkt, die einen im Spätsommer beschäftigen, so ist der erste Gedanke meist das Gießen der Pflanzen, das bei hohen Temperaturen nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Sobald der Herbst kommt, steht je nach Gartengestaltung auch das Thema Ernte ins Haus. Wer vorausplant, hat oft auch schon im Hinterkopf, an welchen Früchten des Gartens man sich in Zukunft erfreuen möchte, und pflanzt Diverses an beziehungsweise sät auch noch das eine oder andere aus.

"Na hoffentlich wird das heuer noch was!" Getty Images/iStockphoto/Rouzes

In die Erde bringen, was bald gedeihen soll

Nicht wenige Gärtnerinnen und Gärtner sind dieser Tage im Gemüse- und Obstgarten am Werk. Denn in den August fallen die letzten Pflanztermine für Nachkulturen, die man noch spät im Herbst oder im nächsten Jahr ernten möchte. Die einen setzen vielleicht Kopfsalat, Eissalat und Endivien, andere Spinat, Mangold, Chinakohl, Radieschen oder Rettich. Im Bereich des Kräutergartens kümmert man sich möglicherweise um Petersilie, Rucola oder Koriander. Aber auch Beeren, zum Beispiel Erdbeeren oder Heidelbeeren, können aktuell nicht nur geerntet, sondern auch gepflanzt werden. Und im Ziergarten lassen sich jetzt ebenfalls noch Projekte beginnen – wie etwa das Einpflanzen dekorativer Blumen wie Kamille und Kornblume.

Wie ist das in Ihrem Garten?

Welche Setzlinge oder Samen haben Sie kürzlich eingepflanzt oder haben es dieser Tage geplant? Was freuen Sie sich noch heuer oder im nächsten Jahr zu ernten oder wachsen zu sehen? Teilen Sie Ihre Setz-Bemühungen im Forum! (Daniela Herger, 24.8.2023)