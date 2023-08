Moskau - Ein Gericht in Russland hat die Untersuchungshaft des US-Journalisten Evan Gershkovich um drei Monate verlängert. Die Haftzeit werde bis zum 30. November verlängert, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau am Donnerstag mit. Der Reporter des "Wall Street Journal" war im März wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden.

Befindet sich in einem Moskauer Gefängnis: US-Journalist Evan Gershkovich. Foto: Reuters / Wall Street Journal

Seit seiner Festnahme befindet sich der Reporter des "Wall Street Journal" in einem Moskauer Gefängnis. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Informationen über die russische Rüstungsindustrie gesammelt zu haben. Der Reporter, seine Familie, sein Arbeitgeber und die US-Behörden weisen die Spionage-Anschuldigungen zurück.

Der 32-Jährige ist der erste ausländische Journalist, der seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland wegen Spionageverdachts festgenommen wurde. (APA, AFP, 24.8.2023)