Jetzt anhören: Ozeanograf Mojib Latif erklärt im Podcast, warum sich die Meere gerade jetzt so stark erhitzen und was das für das Weltklima bedeutet

Die Ozeane erwärmen sich mit haarsträubendem Tempo – nie zuvor waren die Weltmeere so warm wie in diesem Jahr. Was steckt hinter den Rekordtemperaturen? Klimaforscher und Ozeanograf Mojib Latif erklärt im Podcast die komplexen Ursachen und drastischen Folgen der Meereserwärmung. Korallen sterben ab, der Sauerstoffgehalt sinkt, Meeresströmungen könnten sich abschwächen, die Meere speichern weniger CO 2 .

Latif spricht im Podcast außerdem darüber, welche Folgen für die Menschheit die Erhitzung der Ozeane hat – und inwiefern Meeresschutzgebiete die Situation zumindest etwas entschärfen könnten. (Alicia Prager, Philip Pramer, 25.8.2023)