Nach Russland und Indien will nun auch Japan zum Erdtrabanten aufbrechen. Die Sonde soll eine Punktlandung in einem Krater hinlegen

Erst vor wenigen Tagen ist Russland bei einer Mondlandung gescheitert, während Indien die Oberfläche des Erdtrabanten zum ersten Mal erfolgreich erreichte. Schon steht Japan mit einem weiteren Mondprojekt in den Startlöchern: In der Nacht auf Montag soll der Mondlander Slim (Smart Lander for Investigating Moon) ins All aufbrechen. Um 02.26 Uhr MESZ soll die Mondsonde an Bord einer H-2-Trägerrakete vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima Space Center starten.

Slim Mission

ISAS/JAXA

Ein genauer Zeitpunkt für den Landeversuch steht noch nicht fest. Einmal beim Mond angekommen, ist Slim jedenfalls ganz auf Präzision getrimmt: Das Landemodul soll möglichst punktgenau ein Ziel auf der Mondoberfläche erreichen. Hauptziel der Mission ist, Technologien zur Hinderniserkennung und Präzisionslandung zu testen. Slim soll sein Ziel im sogenannten Shioli-Krater auf der erdzugewandten Seite des Mondes auf 100 Meter genau erreichen. Zum Vergleich: Bei Apollo 11 betrug der Abweichungsspielraum rund zwei Kilometer.

XRISM/SLIM Launch Live Streaming

Livestream zum Raketenstart ab 01.55 Uhr MESZ. JAXA | 宇宙航空研究開発機構

Punktlandung im Krater

Im Shioli-Krater, der sich innerhalb des größeren Cyrillus-Kraters befindet, gibt es keine großräumigen Ausweichmöglichkeiten, sein Durchmesser beträgt 270 Meter. In dem relativ jungen Krater könnte es wissenschaftlich interessantes Material in Oberflächennähe geben. Gesteinsanalysen könnten einige Rückschlüsse auf die Entstehungsgeschichte des Mondes erlauben. Dafür ist Slim auch mit einigen wenigen wissenschaftlichen Instrumenten und zwei winzigen Rovern ausgestattet. Der größere der beiden Mini-Roboter wiegt 2,6 Kilogramm, soll sich hüpfend fortbewegen und Daten direkt zur Erde senden. Das kleinere Gefährt erinnert noch mehr an ein Spielzeug: Es wiegt nur 250 Gramm und ist kugelörmig, fortbewegen soll es sich, indem es seine Form ändert.

Klein und vor allem leicht ist die ganze Mission. Slim kommt beim Start auf ein Gesamtgewicht von nur 590 Kilogramm, wobei rund zwei Drittel davon Treibstoff sind. Zum Vergleich: Die indische Mondsonde Chandrayaan-3 startete im vergangenen Juli mit rund 3,9 Tonnen ins All, die verunglückte russische Sonde Luna-25 mit 1,8 Tonnen. Das Leichtgewicht ist billiger, hat aber einen anderen Preis: Slim verfügt über weniger wissenschaftliche Instrumente als etwa Chandrayaan-3.

Aufnahmen der japanischen Trägerrakete mit Slim an Bord.

Vierter Landeanflug

Die Priorität der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa liegt auf der Punktlandung selbst. Präzisionslandungen würden in Zukunft immer wichtiger werden, heißt es von der Jaxa. Die Erkenntnisse der Testmission sollen demnach dabei helfen, künftige Raumfahrtprojekte im Sonnensystem zu verbessern und Projekte wie Probenrückführungen von anderen Himmelskörpern billiger zu machen. Japan hat in diesem Bereich bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen: Mit der Mission Hayabusa 2 gelang der Jaxa vor einigen Jahren nicht nur eine Landung auf einem Asteroiden, sondern auch der Rücktransport von Materialproben zur Erde.

Auf dem Mond ist Japan bislang allerdings noch nie gelandet. Im vergangenen April war das japanische Unternehmen Ispace beim Versuch gescheitert, mit dem Lander Hakuto-R die erste kommerzielle Mission auf den Mond zu bringen. Mit der Mission Slim, die von der Jaxa seit acht Jahren vorbereitet wird, steht bald der vierte Mondlandeversuch in diesem Jahr bevor. (David Rennert, 27.8.2023)