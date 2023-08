Gegen 14.30 Uhr soll der Lander Chandrayaan-3 in einer Premiere die Mondsüdpolregion erreichen. Erst am Sonntag ist eine russische Sonde beim Anflug zerschellt

Auf dem und um den Mond überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Am Sonntag musste die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos einräumen, dass ihre Sonde Luna-25 beim Landeanflug auf dem Mond zerschellt ist. Bessere Nachrichten kamen zeitgleich aus Neu-Delhi: Der indische Mondlander Chandrayaan-3 schwenkte erfolgreich in einen Vorlandeorbit ein. Damit gibt es grünes Licht für das heikelste Manöver dieser Mission, die seit Mitte Juli unterwegs ist: Mittwochnachmittag europäischer Sommerzeit soll Chandrayaan-3 in der Südpolregion des Mondes landen.

DiesesTeilselfie aus dem Mondorbit schickte Chandrayaan-3 Anfang August zur Erde. Nach dem russischen Fehlschlag am vergangenen Wochenende könnte sie heute Geschichte schreiben. via REUTERS/ISRO

Eine unbeschadete Ankunft wäre für Indien ein enormer Erfolg. Noch nie hat ein Landegerät die wissenschaftlich und wirtschaftlich interessante Gegend um den Südpol des Mondes besucht. Indien würde damit in den noch kleinen Kreis der lunaren Weltraummächte aufrücken: Erst drei Ländern ist die schwierige Mondlandung bisher gelungen, der Sowjetunion, den USA und China.

Video: Im Juli hob die unbemannte Rakete Chandrayaan-3 vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan nahe Chennai ab. AFP

Prestigereiche Mission

Indien hat bereits 2019 einen Lander zum Erdtrabanten geschickt, doch die Sonde Chandrayaan-2 stürzte aufgrund eines Softwarefehlers aus rund 500 Metern ab und wurde zerstört. Die aktuelle Mission läuft bisher ganz nach Plan, der russische Fehlschlag am vergangenen Wochenende dürfte bei der indischen Raumfahrtbehörde ISRO aber für gemischte Gefühle gesorgt haben. Der Absturz von Luna-25 zeigte einmal mehr, wie herausfordernd eine Landung auf der Mondoberfläche ist. Gleichzeitig katapultierte der Vorfall Indien wieder in die Pole-Position: Denn Russland wollte ebenfalls in der lunaren Südpolregion landen – und Indien dabei um wenige Tage überflügeln.

Die Mission Chandrayaan-3 hat dementsprechend eine klare Priorität: Der Lander soll heil auf der Mondoberfläche ankommen und der Welt die technischen Fähigkeiten des ambitionierten indischen Weltraumprogramms demonstrieren. Gelingt das, soll das Landemodul, das auch einen kleinen Rover dabeihat, natürlich auch wissenschaftliche Daten sammeln. Der sechsrädrige Rover, der etwa 26 Kilogramm wiegt, kann sich bis zu 500 Meter weit vom Landemodul entfernen.

Am 14. Juli hob die Mondsonde im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh ab. Es ist bereits Indiens zweite Mondlandemission, der erste Versuch scheiterte im September 2019. EPA/ISRO HANDOUT

Wertvoller Mondschatz

Mithilfe einiger wissenschaftlicher Instrumente sollen Lander und Rover unter anderem die Bodenzusammensetzung untersuchen, nach Wasser Ausschau halten und die seismische Aktivität im Untergrund messen. Auch Informationen über die dünne Exosphäre des Mondes sollen gesammelt werden. Gerade der Südpol des Erdtrabanten gerät immer mehr ins Interesse der Raumfahrt, sagt Manuel Scherf vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. "In den 1990er-Jahren hat man erste Hinweise darauf gefunden, dass es an den Mondpolen Wasser geben könnte, vor allem am Südpol."

Inzwischen gelten diese Vorkommen als gesichert, auch der indische Mondorbiter Chandrayaan-1 konnte dazu beitragen, ehe er 2009 nach weniger als einem Jahr in einer Mondumlaufbahn verlorenging. Das Wasser liegt als Eis in tiefen, dauerhaft schattigen Kratern oder aber gebunden im Bodenmaterial. Für künftige Mondstationen und weitere Flüge ins All könnte das enorme Bedeutung haben, sagt Scherf: "Man könnte es in Sauerstoff für astronautische Missionen und in Wasserstoff als Raketenantrieb aufsplitten." Diese Ressourcen müssten dann nicht aufwendig von der Erde mitgebracht werden.

Straffer Zeitplan

Die Zeit zur Forschung vor Ort ist für Chandrayaan-3 allerdings extrem begrenzt: Ein Mondtag steht dafür zur Verfügung, das entspricht 14 Erdentagen. Dann bricht die kalte Mondnacht herein, und dafür sind weder Lander noch Rover ausgerüstet. Das Antriebsmodul, das die Sonde zum Mond brachte und sich schon vor einigen Tagen von ihr trennte, soll noch länger in einer Mondumlaufbahn aktiv bleiben. Während der laufenden Mission auf der Mondoberfläche dient es zur Kommunikation mit der Erde.

Der Landeversuch von Chandrayaan-3 ist ein nationales Großereignis. Dieser Enthusiast fiebert der Landung im westindischen Ahmedabad entgegen. REUTERS/AMIT DAVE

Nun hängt alles vom Verlauf des Landemanövers ab. Die Südpolregion ist dabei speziell herausfordernd, sagt Astrophysiker Scherf. "Der Boden ist sehr uneben. Das ist am Südpol ein besonderes Problem, es gibt dort sehr viele Krater, die Lichtverhältnisse sind schlecht, und die Suche nach geeigneten Landeplätzen ist schwierig."

Schwierige Anreise

Generell sind Landungen auf dem Erdtrabanten alles andere als trivial, auch Jahrzehnte nach den großen sowjetischen und US-amerikanischen Erfolgen bleibt das Risiko groß. Neben dem jüngsten russischen Crash sind zuletzt auch zwei private Landeversuche gescheitert: Der israelische Lander Beresheet (2019) und der japanische "Mondhase" Jakuto-R (April 2023) gingen beide verloren.

Livestream zur indischen Mondlandung ab 13.50 Uhr.

Was macht die Landung auf dem Mond so schwierig? Die Gründe seien vielfältig, sagt Scherf. Die fehlende Atmosphäre mache etwa den Einsatz von Fallschirmen, wie sie zuletzt bei Marslandungen erfolgreich genutzt wurden, unmöglich. "Das heißt, man muss Triebwerke verwenden, um zu bremsen." Das führe zu einem anderen Problem, sagt der Astrophysiker. "Man braucht Treibstoff, und je mehr Treibstoff man hat, desto schwerer wird die Sonde und desto mehr Treibstoff braucht man wiederum. Das heißt, man muss sehr sparsam damit umgehen und kann sich kaum Fehler erlauben." Ein anderes Problem ist der allgegenwärtige Mondstaub. Verunreinigt er Sensoren, kann es zu Störungen kommen, die gerade für automatisierte Landungen verhängnisvoll sind, sagt Scherf.

In Indien wird dem Landeanflug seit Wochen entgegengefiebert, Großveranstaltungen und Massengebete drehen sich um die Mondmission. Die Raumfahrtbehörde ISRO rief alle Schulen auf, die Landung am Mittwoch per Livestream mitzuverfolgen. Gegen 14 Uhr MESZ soll es ernst werden, die Landung wird für 14.34 Uhr erwartet. (David Rennert, 23.8.2023)