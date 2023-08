Es kam zu Überschwemmungen und Erdrutschungen in mehreren Regionen Italiens. In Venedig wurden die Flutschutztore aktiviert

Der Markusplatz am 28. August. EPA/ANDREA MEROLA

Venedig – Italien ist am Dienstag erneut von schweren Unwettern heimgesucht worden. Der nördliche Teil des Landes sowie Mittelitalien sind von heftigen Regenfällen, Hagel sowie starkem Wind betroffen. Überschwemmungen und Erdrutschungen waren in mehreren Regionen die Folge. Wegen Niederschlägen, starken Windes und hohen Wellengangs wurden in Venedig die Flutschutztore aktiviert. Dort wurde auch der weltweit bekannte Markusplatz bereits zum zweiten Mal im August überschwemmt.

Touristen schossen am Montag Fotos des teilüberschwemmten Platzes. Die von einer halbbeweglichen Barriere aus Glasplatten umgebene Markusbasilika konnte aufgrund der Maßnahmen jedoch geschützt werden. Der Wasserpegel in Venedig reichte am Montagabend etwa einen Meter über den Normalstand, wie die Gemeinde mitteilte.

"Acqua alta"

Venedig aktivierte darum das Dammsystem "MOSE" an drei Einfahrten zum Hafen der Stadt. Die Flutschutztore waren erstmals im Herbst 2020 in Betrieb genommen worden. "Acqua alta" (Hochwasser) im August gilt in Venedig als äußerst seltenes Phänomen und wird von Experten auf den Klimawandel zurückgeführt.

Überschwemmungen wurden am Dienstag zudem in Teilen der Toskana und der Region Latium gemeldet. Heftige Regenfälle setzten auch der Stadt Pisa zu. Auch in Rom hielt der Regen die Einsatzkräfte auf Trab. (APA, 29.8.2023)