Iris Apfel, hier im Jahr 2021 während ihrer Party zum 100. Geburtstag, in New York. Getty Images for Central Park Tower

Iris Apfel hat es, das maximale Etwas – Alter hin oder her. Witzig zu sein sei attraktiver als ständig übers Aussehen nachzudenken, hat Iris Apfel vor einigen Jahren im Gespräch mit dem STANDARD zum Besten gegeben. Die New Yorker Geschäftsfrau und Innenarchitektin wurde in den vergangenen Jahren zur Modeikone.

Heute ist sie nicht nur in den USA bekannt wie ein bunter Hund – auf einer Social-Media-Plattform hat sie 2,8 Millionen Fans. Schuld an ihrer Popularität sind nicht zuletzt die trockenen wie schlagfertigen Kommentarsalven, die sie in Interviews zum Besten gibt: witzig und unangepasst und gleichermaßen ziemlich unterhaltsam. Am heutigen 29. August feiert die Frau, die ihre zweite Karriere mit Mitte 80 begann, ihren 102. Geburtstag.

Die New Yorkerin wurde 1921 im Stadtteil Queens geboren, studierte Kunstgeschichte und arbeitete als Redakteurin für das Branchenblatt "Women's Wear Daily". 1948 heiratete sie Carl Apfel, mit dem sie mehr als vierzig Jahre ein Unternehmen für Wohntextilien führte und lange das Weiße Haus ausstattete. Das Paar war bis zu Carl Apfels Tod im Jahr 2015 verheiratet. International bekannt wurde die US-amerikanische Geschäftsfrau durch Auftritte im Fernsehen und ihre Präsenz im Internet. 2014 erschien die Dokumentation "Iris", 2019 wurde sie von der Agentur IMG als Model unter Vertrag genommen – im Alter von 79 Jahren. (red, 29.8.2023)