Während in Hollywoods Kinos dank "Barbenheimer" die Kassen klingeln, wächst im Streamingbusiness der Frust. Nach Jahren des Wachstums ist die Branche in die Krise geschlittert und muss sich jetzt auf magere Jahre einstellen. Der Streik in Hollywood verschärft die Lage zusätzlich. Steht das Ende der von vielen ohnehin beklagten Serienflut bevor? Was passiert jetzt mit unseren Serien? Müssen wir uns in Zukunft mit weniger begnügen – und das zu höheren Abo-Preisen? Bricht das Streamingmodell jetzt zusammen? Darüber sprechen Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif". (red, 31.8.2023)

