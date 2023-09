Hanke Bruins Slot wird neue niederländische Außenministerin. REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Den Haag - Die christdemokratische Politikerin Hanke Bruins Slot wird neue Außenministerin der Niederlande. Das teilten die bisherige Innenministerin und ihre Partei CDA am Montag in Den Haag mit. "Meinen Einsatz für demokratische Werte werde ich in dieser Rolle unvermindert fortsetzen", schrieb Bruins Slot auf X, vormals Twitter.

An der Spitze des Außenministeriums löst die 45-Jährige Wopke Hoekstra ab, der neuer EU-Kommissar für Klimaschutz werden soll. Hoekstra war durch die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen als Nachfolger des Sozialdemokraten Frans Timmermans nominiert worden, der Spitzenkandidat eines rot-grünen Bündnisses bei der niederländischen Parlamentswahl im November ist.

Afghanistan-Einsatz

Bruins Slot hatte mehrere Jahre als Offizierin in der niederländischen Armee gedient und war unter anderem im Jahr 2008 in Afghanistan im Einsatz. Die Leitung des Innenministeriums übernimmt nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP der CDA-Politiker Hugo de Jonge zusätzlich zu seinem Amt als Minister für Wohnungswesen und Raumordnung.

Die Koalitionsregierung war nach einem monatelangen Streit über den Kurs der Migrationspolitik und den Familiennachzug Geflüchteter im Juli zerbrochen und ist seitdem geschäftsführend im Amt. Ministerpräsident Mark Rutte von der konservativ-liberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) will sich eigenen Angaben zufolge nach der Wahl am 22. November aus der Politik zurückziehen. (APA, 4.9.2023)