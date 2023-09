Bei dem Staatsbesuch sollen die innenpolitischen Turbulenzen in Israel vor dem Hintergrund der geplanten Justizreform besprochen werden

Die israelisch-österreichischen Beziehungen dürften bei den Gesprächen zwischen Jitzchak Herzog (links) und Alexander Van der Bellen ebenfalls Thema werden. AP/Heinz-Peter Bader

Wien – Der israelische Präsident Jitzchak Herzog ist am Dienstagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen worden. Er wurde von seiner Frau Michal Herzog zu dem offiziellen Besuch nach Wien begleitet. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

Bei den Delegationsgesprächen der beiden Staatsoberhäupter sind auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), Justizministerin Alma Zadić (Grüne) sowie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dabei. Es wird erwartet, dass bei dem Besuch auch die innenpolitischen Turbulenzen in Israel angesprochen werden. Wegen der geplanten Justizreform finden seit Monaten Massendemonstrationen gegen die ultrarechte Regierung unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu statt. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr. Israels Oberstes Gericht soll sich am 12. September mit den Einsprüchen gegen den umstrittenen Justizumbau befassen. Sollte das Gericht das Gesetz einkassieren und die Regierung dies nicht akzeptieren, könnte Israel eine Staatskrise drohen.

Steigende Zahl an israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürgern

Auch die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Israel dürften bei Herzogs Wien-Besuch zur Sprache kommen. "Die israelisch-österreichische Freundschaft ist so stark wie nie zuvor", hatte der israelische Botschafter Mordechai Rodgold im Mai anlässlich des 75. Jahrestags der israelischen Unabhängigkeit betont. Seit Juli 2022 sind die beiden Länder darüber hinaus über eine strategische Partnerschaft verbunden, die insbesondere die Kooperation in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Jugendaustausch intensivieren soll.

In den vergangenen vier Jahren ist auch die Zahl der israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger deutlich gewachsen, infolge einer Gesetzesänderung im Jahr 2019, die direkten Nachkommen von Opfern der Nationalsozialisten den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft ermöglicht. Bisher haben laut Außenministerium mehr als 23.000 NS-Opfer und ihre Nachfahren die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Gut die Hälfte der neuen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ist unter 35 Jahre alt.

Mit der Namensmauer in Wien-Alsergrund wird der 65.000 jüdischen Österreicherinnen und Österreicher gedacht, die nach 1938 nicht vor dem Tod flüchten konnten. Sie verhungerten etwa in Ghettos, wurden erschossen oder in Vernichtungslagern umgebracht. Ihre Namen wurden auf 180 Granitplatten im Ostarrichi-Park verewigt. (APA, 5.9.2023)