Eine Klage gegen X bringt mutmaßliche Details zum Abgreifen von Nutzerdaten ans Licht. In einem anderen Rechtsstreit geht X gegen eine kritische NGO vor

Das neu errichtete X-Zeichen ist sichtbar auf dem Dach des Büros der Social-Media-Plattform in San Francisco montiert. AFP/JOSH EDELSON

Das Unternehmen X, vormals Twitter, sieht sich derzeit mit einigen Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Eine Klage gegen den Kommunikationsdienst rund um einen in Saudi-Arabien zu zwanzig Jahren Haft verurteilten Regimegegner wurde mit Details ergänzt. Nebenbei klagt X selbst eine US-Organisation, die das soziale Netzwerk scharf für seine Untätigkeit gegenüber antisemitischen Inhalten kritisiert.

Informationen an Saudi-Arabien weitergegeben

Eine Zivilklage wurde in den USA gegen X, vormals Twitter, im Mai vergangenen Jahres zu Areej al-Sadhan eingereicht. Der Regimekritiker wurde verschleppt und kurz danach in Saudi-Arabien zu 20 Jahren Haft verurteilt. Agenten der saudischen Regierung schleusten sich von 2014 bis 2015 in das kalifornische Unternehmen ein, dabei sollen sie mehrere Menschenrechtsverletzungen ermöglicht haben.

Die saudischen Agenten sollen 2014 begonnen haben, auf vertrauliche Nutzerdaten zuzugreifen und diese an saudi-arabische Beamte zu senden. Dabei wurde die Identität von tausenden anonym agierenden regimekritischen Twitter-Usern preisgegeben. Einige davon wurden Berichten zufolge im Rahmen des harten Vorgehens der Regierung gegen Regimekritiker festgenommen und gefoltert. In der Klage wird behauptet, dass der Saudi-Agent und Ex-Twitter-Mitarbeiter Ahmad Abouammo eine Nachricht an Saud al-Qahtani, einen Berater des Königshauses, geschickt haben soll. Darin sei geschrieben: "Proaktiv und reaktiv werden wir das Böse löschen, mein Bruder." Die Klage verknüpft nun Aussagen wie diese mit der Verschleppung von Regimekritikern in Saudi-Arabien.

Außerdem soll der Kurzbotschaftendienst X direkten Informationsanfragen des saudischen Königshauses "deutlich häufiger" stattgegeben haben als anderen Ländern wie Kanada, Spanien oder Großbritannien. Demnach soll Twitter unter der Führung des damaligen CEO Jack Dorsey das Vorhaben der saudischen Regierung, Kritiker ausfindig zu machen, durchaus bewusst gewesen sein.

Die neue Klage beschreibt detailliert, wie Twitter ursprünglich als kritisches Vehikel für prodemokratische Bewegungen während des Arabischen Frühlings angesehen wurde. In weiterer Folge geriet das Netzwerk zunehmend in den Fokus der saudischen Regierung. Kritikern zufolge versprach man sich mit einer Investition in die Plattform Lösungen. Die Saudis wurden 2011 mit 300 Millionen US-Dollar zum Twitter-Investor. Elf Jahre später, im Oktober 2022, übernahm Elon Musk Twitter und zog das Unternehmen von der Börse zurück. Die saudi-arabische Kingdom Holding Company ist nach Eigenangabe mittlerweile der zweitgrößte Investor, wenn auch nur mit vier Prozent. Konkret belaufen sich die Anteile auf einen Wert von 1,89 Milliarden Dollar.

Angriff nach kritischen Berichten über Antisemitismus

Damit reißen die aktuellen Rechtsstreitigkeiten aber nicht ab. X verklagt die "Anti-Defamation-League", kurz ADL. Die US-Organisation deckt mittels Partnerschaften und Analysen Judenhass auf und unterstützt Minderheiten in ihrem Kampf gegen Diskriminierung. Zwischen August 2015 und Juli 2016 wurden laut ADL mehr als 2,6 Millionen antisemitische Kommentare auf Twitter veröffentlicht. Kurz vor dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 erhöhte sich diese Zahl noch weiter.

In einem aktuellen Gutachten stellt die Menschenrechtsorganisation eine massive Steigerung rassistischer, antisemitischer und homophober Inhalte und Belästigungen auf X fest. Der Anstieg erfolgt, seit Musk die Plattform im vergangenen Jahr gekauft hat und zuvor gesperrte extremistische Nutzeraccounts wieder aktivieren lassen hat. Musk beschuldigte nach Veröffentlichung der Analyse die Organisation ADL, Rufschädigung zu betreiben und so für den Umsatzeinbruch bei Werbeeinnahmen verantwortlich zu sein.

Musk behauptet von sich selbst, ein "Verfechter der Meinungsfreiheit" zu sein. Tatsächlich aber belegt er Journalisten und Personen, die ihn mit ihren Äußerungen verärgern, mit rechtlichen Drohungen. Die ADL ist nicht die erste Organisation, die so ins Visier von Musk kommt. Im Juli verklagte Musk das Center for Countering Digital Hate wegen dessen kritischer Berichterstattung über X. Das Portal hatte zuvor eine Studie veröffentlicht, laut der 99 Prozent der Hasskommentare von Usern von Twitter Blue, dem Bezahldienst von X, keine Konsequenzen hatten. Dass man die Bezahlnutzer um jeden Preis halten will, hat möglicherweise auch mit der finanziellen Situation des Unternehmens zu tun.

Musk kaufte die Kommunikationsplattform im Jahr 2022 um 44 Milliarden US-Dollar. Nur wenige Monate später, im Mai 2023, schätzte der Finanzdienstleister Fidelity den Wert des sozialen Netzwerks nur noch auf 15 Milliarden US-Dollar. Um den Verlust auszugleichen und Kosten zu sparen, wurde unter Musks Management ein Großteil der Belegschaft gekündigt. Im Gegenzug führte man neue Bezahldienste wie Twitter Blue ein, um die Nutzer zur Kasse zu bitten. All das funktioniert aber nur bedingt. Die sprunghaften Entscheidungen Musks und nicht abklingende Debatten über Rechtsextremismus auf X tun ihr Übriges. (Sebastian Lang, 6.9.2023)