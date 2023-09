Adam Driver ist mit jedem Zoll kein Italiener. Er musste auch in keiner Verfilmung von "Trotzkopf" seinen Mann stehen. Vianney Le Caer/Invision/AP

Türkises Flimmern überzieht bald die wichtigsten Kinoleinwände Österreichs. Ein jugendlicher Ex-Bundeskanzler wird zum Gegenstand gleich mehrerer Werke der Kinematographie. Der dringende Wunsch, nach den sagenumwobenen Quellen von Kurz’ Charisma zu suchen, hat die einheimischen Dokumentarfilmer nicht ruhen lassen: Sebastian Kurz‘ abrupt beendetes Wirken soll schließlich nicht erklärungslos, als schnöder Triumph des Willens, in die Annalen eingehen.

Mit der Wahl des Dokumentarformats haben sich die Macher – jeder auf seine Weise – um die Frage gedrückt, wie sie es mit der kulturellen Aneignung halten. Immerhin musste sich Hollywood-Mime Adam Driver unlängst vorwerfen lassen, er spiele in Michael Manns Biopic Ferrari den Firmentitanen mit Vornamen Enzo – dabei sei er nicht einmal waschechter Italiener.

Ich, ein schüchterner Babyboomer, geriet nur ein einziges Mal mit der schillernden Welt des Kintopps in Berührung. Ich wirkte, irgendwann in der Spätphase der Ära Kreisky, in der Komparserie der TV-Serie Trotzkopf mit. Genauer gesagt: in der Episode Der Ball.

Besuch im Pensionat

In dieser Sternstunde des pädagogisch wertvollen Unterhaltungsfernsehens erhalten die Backfische in Ilses („Trotzkopfs“) Pensionat Besuch. Die linkischen Burschen einer nahen Bildungsanstalt machen den Mädchen ihre Aufwartung – und treten ihnen aus Anlass eines Balls wiederholt schmerzhaft auf die Zehen.

Die Aneignung, die wir Gymnasiasten leisten mussten, war eine umfassende. Für filmisch wichtig wurde unsere unbedingte Unbeholfenheit erachtet. Geschwind unterwies uns ein storchenbeiniger Staatsopernballettmeister („Hopp hopp!“) in die Geheimnisse des Linkswalzertanzens. Wir bekamen Pappendeckelkragen um den Hals gelegt – und man schor uns radikal die Haare. Mit meiner Frisur in den Alltag des Schullebens entlassen, erntete ich Lachstürme bei Jung und Alt.

Mit meinem angeklatschten Scheitel hätte ich sogar in Michael Hanekes Dorfchronik Das weiße Band prima Figur gemacht. Ich wäre, um im Bild zu bleiben, der Ferrari unter lauter Heuwagen gewesen. (Ronald Pohl, 6.9.2023)