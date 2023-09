Helene Fischer am Dienstag beim ersten von fünf Konzerten in der Wiener Stadthalle. APA/EVA MANHART

Irgendwann nach der Pause sagt Helene Fischer sichtlich ergriffen den bemerkenswerten Satz: "Da ist so viel Liebe im Raum." Beim ersten von fünf ausverkauften Konzerten in der Wiener Stadthalle vor jeweils 10.000 Leuten funktioniert das ausgezeichnet. Toll, wir gehen mit! Wir sind ja auch alle nicht gekommen, weil wir die Lage der Welt draußen vor der Tür beklagen wollen. Wir wollen uns heute einfach nur gut und einvernehmlich im Reimzwang unterhalten. Und wir wollen drei Stunden lang alles vergessen.

Liebe aber ist ein schwieriges Wort. Das Wort wurde vor allem in den Liedern, die den Menschen seit jeher Trost und Rat und Erbauung bieten, so oft missbraucht, dass die ganze Sache heute erheblich hohl und abgeschmackt wirkt. Liebe, das hat schon einmal ein kluger Mann vor mehr als einem halben Jahrhundert behauptet, ist kälter als der Tod. Warum Helene Fischer dabei nach einem Outfit aus einem Sex-Shop inklusive Suspensorium aktuell in Latex und überhaupt im kinky Diskonter-Outfit steckt, will sich nicht ganz erschliessen. Na, ja, schon. Aber, he, was soll es?! Es geht um die Liebe! Die ist bekanntlich facettenreich. Erlaubt ist, was gefällt. Es muss halt familienfreundlich sein. Immerhin wird zwischendurch ein Kind aus der ersten Reihe für Selfies auf die Bühne gebeten.

Die vom Cirque du Soleil mitgebrachten Tänzer und Tänzerinnen hängen derweil über der Bühne in den Seilen. Völlig losgelöst von der Erde. Helene Fischer singt auf einem Trapez. Der Bühnenboden fährt in die Höhe. Atemberaubende Stunts und Choreos ohne doppelten Boden finden statt. Vor dem Auftritt läuft ein Video, in dem Helene Fischer Werbung für ihren größten Hit macht: "Zehn Jahre Atemlos durch die Nacht." Kann man natürlich über Quellcode alles kaufen. Dazu wird noch ein Clip geschaltet, in dem sie einen Supermarkt-Diskonter mit ihrem Namen bewirbt.

Rausch und Kaufrausch

Und es kommt eine Verkaufsschau ihrer aktuellen Merchandising-Produkte, die man von T-Shirts über Kaffeetassen bis zu blinkenden Neonwürsten, die den Namen Helene tragen, im Vorraum der Stadthalle für gutes Geld erwerben kann. Die Tour der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schlagersängerin aller Zeiten nennt sich "Rausch". Kaufrausch wäre mit Sicherheit passender.

Im Saal turnt Helene Fischer im Verein mit ihrer vielköpfigen Jazz- und Synchrontanz-Crew wirklich sehr beeindruckend auf Seilen und am Boden herum. Grafische Muster machende Wasserfälle srömen herunter, Helene tanzt darin mit ihrem Zirkusmann und Kindsvater namens Dings. Ein Ring aus Feuer dient als kleine Bühne für große Gefühle.

Der Traum vom Fliegen ist einer der ältesten Träume der Menschheit. Helene Fischer widmet sich ihm in diversen, leider schwer merkbaren, weil für an Musik desinteressierte Menschen eher ungeeigneten Liedern ausführlich. Alles ist bis ins kleinste Detail einstudiert. Der Saal steht jederzeit für Ovationen bereit: Volle Kraft Voraus, Ich Will Immer Wieder Dieses Fieber Spür'n, Liebe Ist Ein Tanz....

Aus dem Darkroom zum Familien-Selfie

Musikalisch muss man alten Popgrößen wie den britischen Pet Shop Boys aus den 1980er-Jahren unendlich dankbar sein. Ihre familienfreundliche und immer auch melancholische Deutung von aus den schwulen Darkrooms und Clubs der 1980er-Jahre kommende, mit hoher Oktanzahl für Abriss auf dem Dancefloor sorgende High-Energy-Disco dient auch Helene Fischer als Grundlage ihrer aktuellen Kunst.

Es macht Bumm - und das sehr schnell. Cher, Do You Believe In Love After Love und die Folgen. Darüber wird je nach Bedarf stets ein wenig schriller, schneidender Ausdrucks- und Ergriffenheitsgesang aus der Welt des Musicals gelegt. Dann macht sich der Star des Abends wieder dazu auf, an Seilen oder am Trapez die Schwerkraft zu überwinden.

Mit dem Song Mit Keinem Andern rüttelt Helene Fischer doch recht erheblich am Watschenbaum der Klimagegner: „In zerrissenen Jeans um die Häuser zieh'n/ Das kann ich mit keinem andern/ Nachts mit Partylärm alle Nachbarn stör'n/ Das kann ich mit keinem andern/ Auf der Autobahn mit 300 fahr'n/ Sowas kann ich nur mit dir“ H.C. Strache, den kennt man irgendie von wo, wippt vier Reihen vorn trotzdem mit.

Die kalten harten Fakten

Das ist ja auch das Alleinstellungsmerkmal Helene Fischers. Mit teilweise einer guten Handvoll von Komponisten pro Song ermöglicht sie es mittels Schwarmintelligenz, dass sich jeder bei ihr wohlfühlt. Ergriffene inklusive Balladen wie Regenbogenfarben ergänzen das Produktangebot. Als Höhepunkt kommt dann natürlich Atemlos Durch Die Nacht daher. Wir haben es geahnt. Zumindest bei diesem Lied bleibt der Refrain im Ohr hängen. Der Rest ist Malen nach Zahlen. Wie hieß es einst in einem US-Country-Song: "These are the cold hard facts of life." (Christian Schachinger, 6.9.2023)