Sex und Skaten, Indie-Rock und Hip-Hop, Aids und Pickel. Mit diesen Eckpfeilern steckten der Drehbuchautor Harmony Korine und der Regisseur Larry Clark ein Terrain ab, auf dem ihr 1995 erschienener Film Kids spielen sollte. Der Streifen brachte die Weltkarrieren von Chloë Sevigny und Rosario Dawson ins Rollen und gilt als eine der definitiven Momentaufnahmen jener Zeit.

Die Musik zum Film sollte ursprünglich nur von der Band The Folk Implosion produziert werden, Korine wollte das so. Die Folk Implosion bestand aus John Davis und Lou Barlow. Barlow war eine einschlägige kleine Größe mit einer Vergangenheit bei Dinosaur Jr. und betrieb erfolgreich seine Heimwerker-Band Sebadoh.

Davis hingegen zwang ihn mit seinem Einfluss auf die Folk Implosion aus seiner Komfortzone. Er kam mit Jazz und Hip-Hop daher, mit R&B. Das konvenierte mit dem Schauplatz des Films, Downtown New York, irgendwo zwischen Washington Square Park und der nächsten U-Bahn-Station.

Doch noch nie wurde der damals von Davis und Barlow produzierte Soundtrack in seiner Gesamtheit veröffentlicht – am Ende waren auch Songs von Slint oder Daniel Johnston im Film vertreten. Doch jetzt ist es so weit.

Ein Top-40-Hit

Mit Music for Kids veröffentlichen sie nun die ganze Enchilada. Und schnell wird klar, wie zeitlos diese Musik ist, die in ihrer oft fragmentarischen Anmutung die Kids bei ihrem Tun begleitete. Dabei fiel seinerzeit sogar ein Top-40-Hit ab: Natural One.

The Folk Implosion - Natural One (Official Video)

Ein Zufallstreffer, der heute noch genauso fresh und lässig klingt wie damals, als Barlow und Davis sich darüber wunderten und in der Post-Nirvana-Aufregung der Musikindustrie plötzlich mit einem Major-Deal dastanden – ohne dass sie je wieder erfolgreich hätten nachlegen können.

Nach gut zehn Jahren und fünf Werken hatten sich die beiden Anfang der Nullerjahre auseinandergelebt, bis Davis zu Beginn von Covid wieder Kontakt zu Barlow suchte. Da die Rechtesituation der einzelnen Songs des Soundtracks im Argen liegt, beschlossen sie, einfach alles, was sie damals produziert hatten, zu sichten und erstmals in seiner Gesamtheit zu veröffentlichen.

The Folk Implosion - Crash (2023 Live Session)

Viele Songs bestehen aus repetitiven Loops, bedienen sich über Samples bei großen Vorbildern wie den Silver Apples und erschaffen so eine gleichermaßen verschlafene wie ausgeschlafene Mischung, die sich gegenüber der Euphorie des Zeitgeists damals skeptisch verhielt: lieber gemütlich weiterwursteln, als deppert einen auf Rockstar zu machen.

Das umfangreiche Album wartet zudem mit Remixen von UNKLE oder den Dust Brothers auf – so viel zeitgeistige Zugeständnisse wurden dann doch gemacht, aber die können sich hören lassen. (Karl Fluch, 13.9.2023)