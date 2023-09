Montaldo führte bei mehr als 20 Filmen Regie, war aber auch als Drehbuchautor und Schauspieler tätig. imago/Pacific Press Agency

Rom - Der italienische Regisseur und Filmproduzent Giuliano Montaldo ist am Mittwoch in Rom im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Er führte bei mehr als 20 Filmen Regie, war aber auch als Drehbuchautor und Schauspieler tätig. Zu seinen Filmen gehören "Machine Gun McCain" (1969) mit John Cassavetes in der Hauptrolle, "Sacco e Vanzetti" (1970), "Giordano Bruno" (1973) und "Gli Occhiali d'Oro" ("Brille mit Goldrand") (1987).

Noch während seiner Studentenzeit wurde Montaldo von Regisseur Carlo Lizzani für die Hauptrolle in dessen Film "Achtung! Banditi!" (1950) verpflichtet. Nach dieser Erfahrung begann Montaldo eine Ausbildung zur Regieassistenz bei Lizzani und Gillo Pontecorvo. Erste eigene kurze Filme entstanden in den Jahren 1958 und 1959.

Internationale Auszeichnungen

1960 drehte er seinen ersten langen Film "Tiro al piccione", der 1961 im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig lief. 1965 folgte "Una bella grinta", für den er auch selbst das Drehbuch schrieb. Der Film gewann bei der Berlinale den Sonderpreis der Jury.

Montaldo setzte seine Karriere mit dem Filmen "Gott mit uns" (1969) fort, einen Film über den Missbrauch des Militärs und religiöse Macht. Dafür wurde er bei den Filmfestspielen von Cannes für die Goldene Palme nominiert. Außerdem führte er 1982 bei der mit dem Emmy ausgezeichneten TV-Serie "Marco Polo" Regie. Für sein Lebenswerk erhielt er 2007 den italienischen Preis David di Donatello. (APA, 6.9.2023)